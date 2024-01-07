Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı lacivertli takım 5-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gollerin dördünü Cengiz Ünder kaydetti. Sarı-lacivertlilerin gollerini, 6, 34,44, ve 46. dakikalarda milli oyuncu Cengiz Ünder, 45+1. dakikada ise Edin Dzeko kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü ise 32. dakikada Muammer Sarıkaya attı.





Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 47'ye yükseltti. İstanbulspor ise 5 puanda kaldı. Hafta içi oynanacak olan erteleme maçlarında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk edecek. İstanbulspor ise Adana Demirspor deplasmanına gidecek.













İstanbulspor-Fenerbahçe maç özeti

4. dakikada orta sahada topla buluşan Cengiz Ünder, ara pasında meşin yuvarlağı Szymanski ile buluşturdu. Bu futbolcu bekletmeden savunmanın arkasına sarkan Dzeko'yu gördü. Edin Dzeko, ceza sahası içi sağ çaprazında aşırtma bir vuruş yaptı ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.





6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İsmail Yüksek'in pasında sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, 2 rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne kat etti. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Alp'in müdahalesine rağmen sol üst köşeden ağlarla buluştu: 0-1.





27. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Jackson'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Ferdi'nin sektirdiği top Duhaney'de kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Livakovic gole izin vermedi.





30. dakikada soldan kullanılan korner atışında savunmadan seken top arka direkteki Crespo'da kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder'in sert şutunda, kaleci Alp uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.





32. dakikada İstanbulspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz Ünder, tehlikeyi uzaklaştırmak isterken kayarak düştü ve topu rakibine kaptırdı. Meşin yuvarlağı alan Jackson soldan ceza sahasına girip arka direkteki Muammer Sarıkaya'ya ortaladı. Bu futbolcu kafayla topu filelere yolladı: 1-1.





34. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. İstanbulspor savunmadan oyun kurmaya çalışırken kaleci Alp'in pasında top Mehmet Yeşil'de kaldı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı yeniden takım arkadaşına göndermek isterken, Cengiz Ünder'in penaltı noktası üzerinde ayak koyduğu top, kaleci Alp'i kontrpiyede bırakarak köşeden filelere gitti: 1-2.





44. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Kullanılan taç atışında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder, ceza yayı üzerine gelip plase bir vuruşla topu köşeden filelerle buluşturarak hat-trick yaptı: 1-3.





45+1. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Sağ kanattan atağa katılan Cengiz Ünder, son çizgiye inip penaltı noktasına hareketlenen Dzeko'ya yerden ortaladı. Bu futbolcu bekletmeden düzgün bir vuruşla kalecinin sağından fileleri havalandırdı: 1-4.





Müsabakanın ilk yarısını Fenerbahçe 4-1 önde tamamladı.





46. dakikada Fenerbahçe 5’inci golü buldu. Orta alanda topla buluşan Szymanski ceza sahasına yaklaştıktan sonra pasını ceza sahası içi sağ çaprazdaki Cengiz Ünder’e aktardı. Cengiz sol ayakla yaptığı vuruşla kendisinin 4, takımının ise 5’inci golünü attı: 1-5.





63. dakikada orta alanda topla buluşan Szymanski ceza sahasına girdikten sonra kaleci Alp Arda’nın müdahalesiyle yerde kaldı ve mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.





64. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Tadic’in vuruşunu kaleci Alp Arda kurtardı.

81. dakikada İstanbulspor’un ceza sahası yayından kazandığı serbest vuruşta topun başına Loshaj geçti. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.





82. dakikada İstanbulspor savunmasının hücuma çıkmak isterken yaptığı hatanın ardından topla buluşan Batshuayi’nin kaleci ile karşı karşıya kaldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.





Mücadele Fenerbahçe’nin 5-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.





Cengiz Ünder'in attığı gollere Crespo'nun tepkisi;





İstanbulspor-Fenerbahçe maç özeti izle





CENGİZ ÜNDER’DEN İLK HAT-TRİCK

Fenerbahçe’de Cengiz Ünder, İstanbulspor karşısında 4 gol kaydetti. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’ye katılan Cengiz Ünder, sarı-lacivertli ekibe bu zamana kadar sakatlığından dolayı istenilen katkıyı sağlayamamıştı. İrfan Can Kahveci’nin yokluğunda İstanbulspor maçında 11’de yer alan milli oyuncu, karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırdı.





Mücadelenin ilk yarısında 6, 34 ve 44’üncü dakikalarda 3 kaydeden milli oyuncu, ikinci yarıda tekrar sahne aldı. 46’ncı dakikada bir gol daha bulan Cengiz Ünder, takımının 5’inci golüne imza attı. Karşılaşmada Edin Dzeko da bir gol kaydeden isim oldu. Kariyerinde ilk kez hat-trickini bu maçta yapan Cengiz Ünder, bu sezon ligin 17’nci haftasındaki Kayserispor deplasmanında da 1 gol atmıştı. Cengiz Ünder, İstanbulspor maçının 68’inci dakikasında yerini Emre Mor’a bıraktı.















