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Spor

ÖZET | İstanbulspor-Antalyaspor: 3-3

Süper Lig'in 30.haftasında İstanbulspor sahasında Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı. İstanbulspor-Antalyaspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

18:59 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbulspor-Antalyaspor

İstanbulspor-Antalyaspor

Süper Lig'in 30.haftasında İstanbulspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı.

İstanbulspor'un gollerini 6.dakikada Rroca, 45.dakikada Ba ve 55.dakikada Onur Ergün attı. Konuk ekibin golleri ise 42.dakikada Fernando, 51 ve 88. dakikalarda Wright'tan geldi

Alınan bu sonuçla İstanbulspor 29 puana yükselirken, Antalyaspor ise puanını 33 yaptı. Gelecek hafta İstanbulspor Fenerbahçe'ye konuk olurken, Antalyaspor ise Sivasspor'u ağırlayacak.

İstanbulspor-Antalyaspor maç özeti

6. dakikada Emeka Eze’nin sağ kanattan pasında defansın arkasına sarkan Eduart Rroca’nın topla ceza sahası içine girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

17. dakikada Demeaco Duhaney’in ceza sahası dışı sağından yerden sert vuruşunda kaleci Helton Leite bacaklarının arasından kaçırdığı meşin yuvarlağı son anda çizgide kontrol etti.

43. dakikada Fernando’nun ceza yayının solundan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci David Jensen’in sağından ağlarla buluştu. 1-1

45. dakikada Jason Lokilo’nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Mahamadou Ba kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi. 2-1



#Süper Lig
#istanbulspor
#Antalyaspor
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