İstanbulspor'un gollerini 6.dakikada Rroca, 45.dakikada Ba ve 55.dakikada Onur Ergün attı. Konuk ekibin golleri ise 42.dakikada Fernando, 51 ve 88. dakikalarda Wright'tan geldi

Alınan bu sonuçla İstanbulspor 29 puana yükselirken, Antalyaspor ise puanını 33 yaptı. Gelecek hafta İstanbulspor Fenerbahçe'ye konuk olurken, Antalyaspor ise Sivasspor'u ağırlayacak.