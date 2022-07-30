İstanbulspor David Jensen'i transfer etti

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Türkiye insan ticareti ile etkin mücadele ediyor

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Ünlü, 1870'i Göç İdaresi Başkanlığınca olmak üzere 2004'ten bu yana 3 bin 247 kişinin insan ticareti mağduru olarak tanımlandığını belirterek, bu yılın ilk 7 ayında ise 245 mağdur tespit ettiklerini bildirdi.