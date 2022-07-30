Spor İstanbulspor David Jenseni transfer etti
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İstanbulspor David Jensen'i transfer etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, Danimarkalı kaleci David Jensen'i 2 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
İstanbulspor David Jenseni transfer etti
David Jensen, geçtiğimiz sezon kalesinde 26 maçta 26 gol gördü.

Geçen sene 1.Lig'den Süper Lig'e çıkan İstanbulspor, yeni sezon hazırlıklarına son hız devam ediyor.

Son olarak Alman sağ kanat oyuncusu Patrick Ebert'i kadrosuna kattığı açıklayan İstanbul ekibi, aradığı kaleciyi Amerika'da buldu.

2 yıllık sözleşme

Sarı-siyahlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 yaşındaki kaleci David Jensen'i transfer ettiğini duyururken, oyuncuyla da 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

  • David Jensen kariyerinde Nordsjaelland, Fredericia, Utrecht, Westerlo ve New York Red Bulls'un formalarını giydi.

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