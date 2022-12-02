İsviçre-Sırbistan: 3-2

2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu'ndaki son maçında Sırbistan ile İsviçre karşılaştı.974 Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan maçı İsviçre 3-2 kazandı.
İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Shaqiri, 44. dakikada Embolo ve 48. dakikada Freuler kaydetti.
Sırbistan'ın gollerini 26. dakikada Mitrovic ve 35. dakikada Vlahovic attı.
Bu sonuçla Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre puanını 6'ya yükselterek Brezilya'nın ardından grubu ikinci tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Sırbistan ise 1 puanla turnuvaya veda etti.
İsviçre son 16 turunda Portekiz ile çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.