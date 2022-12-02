İsviçre-Sırbistan: 3-2

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ÖZET | Güney Kore-Portekiz: 2-1

Dünya Kupası'nda H grubunda Güney Kore ile Portekiz karşı karşıya geldi. 1-0 geriden gelen Güney Kore uzatma anlarında attığı golle maçı 2-1 kazandı. Portekiz daha önce gruplardan çıkmayı garantilerken, Uruguay ile eşit averajlarda olan Güney Kore attığı golün daha fazla olmasıyla son 16 turuna çıktı. Bu maçın özetine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.