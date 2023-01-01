İtalya Kupası son 16 turunda dün akşam 3 karşılaşma oynandı.





7 gollü maçta kazanan Atalanta

Akşam oynanan son 16 turu maçlarında, Atalanta konuk ettiği Spezia'yı 5-2 mağlup etti. Ev sahibine tur atlatan golleri Lookman(2), Hateboer, Höjlund ve Ampadu(k.k) kaydetti. Konuk ekibin golleri Ekdal ile Verde attı.

Atalanta-Spezia maç özeti

Tek golle geçti

Lazio sahasında ağırladığı Bologna'yı Felipe Anderson'un attığı golle 1-0 mağlup etti.

Lazio-Bologna maç özeti

Sürprize izin vermedi

Juventus da konuk ettiği Monza'yı 2-1'lik skorla geçti. Torino ekibinin gollerini Kean ile Chiesa kaydederken Milano ekibinin tek golünü Valoti attı.

Juventus-Monza maç özeti





Bu sonuçlarla Juventus, Lazio ve Atalanta, İtalya Kupası'nda adlarını çeyrek finale yazdıran takımlar oldu.

Kupada son 16 turu mücadeleleri tamamlanırken, çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde oluştu;

Inter-Atalanta, Fiorentina-Torino, Roma-Cremonese ve Juventus-Lazio







