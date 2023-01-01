|
Spor

İtalya Kupası'nda Juventus Lazio ve Atalanta çeyrek finalde

İtalya Kupası son 16 turunda mücadele eden takımlardan Juventus, Lazio ve Atalanta rakiplerini yenerek, çeyrek finale yükseldi. Bu maçların özetlerine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

9:49 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Diz problemleri nedeniyle bu sezon yalnızca 7 maça çıkabilen Federico Chiesa, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Diz problemleri nedeniyle bu sezon yalnızca 7 maça çıkabilen Federico Chiesa, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

İtalya Kupası son 16 turunda dün akşam 3 karşılaşma oynandı.


7 gollü maçta kazanan Atalanta

Akşam oynanan son 16 turu maçlarında, Atalanta konuk ettiği Spezia'yı 5-2 mağlup etti. Ev sahibine tur atlatan golleri Lookman(2), Hateboer, Höjlund ve Ampadu(k.k) kaydetti. Konuk ekibin golleri Ekdal ile Verde attı.

Atalanta-Spezia maç özeti
Tek golle geçti

Lazio sahasında ağırladığı Bologna'yı Felipe Anderson'un attığı golle 1-0 mağlup etti.

Lazio-Bologna maç özeti
Sürprize izin vermedi

Juventus da konuk ettiği Monza'yı 2-1'lik skorla geçti. Torino ekibinin gollerini Kean ile Chiesa kaydederken Milano ekibinin tek golünü Valoti attı.

Juventus-Monza maç özeti

Bu sonuçlarla Juventus, Lazio ve Atalanta, İtalya Kupası'nda adlarını çeyrek finale yazdıran takımlar oldu.

Kupada son 16 turu mücadeleleri tamamlanırken, çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde oluştu;

Inter-Atalanta, Fiorentina-Torino, Roma-Cremonese ve Juventus-Lazio



#AC Monza
#Atalanta
#Bologna
#çeyrek final
#FC Juventus
#İtalya Kupası
#İtalya Kupası son 16 turu
#Lazio
#Spezia
2 saat önce
default-profile-img
İtalya Kupası'nda Juventus Lazio ve Atalanta çeyrek finalde
Elon Musk'tan petrol ve gaz tahmini: 2073'ten önce tepe seviyelere çıkacak
Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor
Dünyanın en büyük kara kurbağası bulundu: Tam 2.7 kilo
EYT'de ilk aylıklar ne zaman, hangi tarihte ödenecek?
SPK'dan 21 internet sitesi için kapatma talebi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.