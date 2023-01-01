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Diz problemleri nedeniyle bu sezon yalnızca 7 maça çıkabilen Federico Chiesa, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
İtalya Kupası son 16 turunda dün akşam 3 karşılaşma oynandı.
Akşam oynanan son 16 turu maçlarında, Atalanta konuk ettiği Spezia'yı 5-2 mağlup etti. Ev sahibine tur atlatan golleri Lookman(2), Hateboer, Höjlund ve Ampadu(k.k) kaydetti. Konuk ekibin golleri Ekdal ile Verde attı.
Lazio sahasında ağırladığı Bologna'yı Felipe Anderson'un attığı golle 1-0 mağlup etti.
Juventus da konuk ettiği Monza'yı 2-1'lik skorla geçti. Torino ekibinin gollerini Kean ile Chiesa kaydederken Milano ekibinin tek golünü Valoti attı.
Bu sonuçlarla Juventus, Lazio ve Atalanta, İtalya Kupası'nda adlarını çeyrek finale yazdıran takımlar oldu.
Kupada son 16 turu mücadeleleri tamamlanırken, çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde oluştu;
Inter-Atalanta, Fiorentina-Torino, Roma-Cremonese ve Juventus-Lazio