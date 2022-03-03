Spor İtalya Kupası yarı finalinde Juventus, Fiorentinayı ilk maçta yendi
FUTBOL FUTBOL

İtalya Kupası yarı finalinde Juventus, Fiorentina'yı ilk maçta yendi

İtalya Kupası yarın final ilk maçında Fiorentina sahasında Juventus'u konuk etti. Mücadele konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İtalya Kupası yarı finalinde Juventus, Fiorentinayı ilk maçta yendi
Fiorentina-Juventus

Futbolda İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus, deplasmanda Fiorentina'yı 1-0 yendi.

Floransa'daki Artemio Franchi Stadı'nda yapılan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Juventus, 90 1. dakikada Fiorentinalı Lorenzo Venuti'nin kendi kalesine attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kupada yarı finalin diğer ayağında Milan ile Inter, salı günkü ilk maçta 0-0 berabere kalmıştı. Çift maçlı eleme usulüne göre oynanan kupa yarı finalinde, rövanş müsabakaları daha sonra belirlenecek bir tarihte yapılacak.

İtalya Kupası yarı finalinde Milano derbisinden gol sesi çıkmadı
SPOR
İtalya Kupası yarı finalinde Milano derbisinden gol sesi çıkmadı
Kirada zamoranı belli oldu

Kirada zam
oranı belli oldu

​Ev sahipleri bu rakamın üzerine çıkamayacak.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

​Şubat ayında enflasyon yüzde 4,81 oranında arttı.
İşgalde sekizinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor

1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı, 15 gün kaldı.

26 ile kar yağışı uyarısı

26 ile kar yağışı uyarısı

Kar yağışı önümüzdeki hafta da sürecek.

​Beş Japon otomobil markasından Rusya adımı.

​Kiev, şehir savaşına hazırlanıyor. Adım başı kontrol noktası var.

'Savaşa hayır' diyen yaşlı kadını gözaltına aldılar.

​Yeni Şafak'ın, “28 Şubat MGK tutanakları açıklansın” çağrısı destek buldu.

​Zelenskiy 'Nereye gitseler yok edilecekler' diyerek açıkladı.

​Yusuf Kaplan'la yeni çıkan Medeniyet Tasavvuru kitabı üzerine konuştuk.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.