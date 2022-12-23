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İtalya kulüplere mali yolsuzluk dosyasını yeniden açıyor

İtalya Futbol Federasyonunun, Juventus ve başka kulüplerin karıştığı haksız sermaye kazancı ve futbolcu transferleri değerini farklı gösterme gibi mali yolsuzluklara ilişkin soruşturma dosyasını yeniden açacağı bildirildi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalyada yolsuzluk dosyası açılıyor: 9 kulüp cezayla karşı karşıya!
Geçtiğimiz haftalarda "Prisma" adlı soruşturma nedeniyle 28 Kasım'da Juventus Başkanı Andrea Agnelli ve tüm yönetim kurulu istifa etmişti.

İtalya Futbol Federasyonu, birçok kulübe yolsuzluk dosyasını açıyor. Halihazırda Torino Cumhuriyet Savcılığı tarafından kısa süre önce tamamlanan ve Juventus'un merkezinde yer aldığı soruşturmaya dair spor yargısı bir kez daha harekete geçti.

FIGC Spor Savcılığının, mayıs ayında aklanmasına karar verdiği Juventus ve başka kulüplerin karıştığı haksız sermaye kazancı ve futbolcu transferleri değerini farklı gösterme gibi mali yolsuzluklara ilişkin soruşturma dosyasını yeniden açacağı belirtildi.

  • Juventus Kulübü de yaptığı açıklamayla, diğer 8 kulüple birlikte söz konusu soruşturmanın yeniden açılacağına dair bildirim aldığını doğruladı.

Torino Cumhuriyet Savcılığı'nın Juventus'un merkezinde olduğu mali yolsuzluk soruşturmasında ortaya çıkan yeni bilgiler ışığında kendi dosyasını yeniden açmaya karar verdiği ifade edildi.

Yeniden açılacak dosyada 9 kulüp ve 52 yöneticinin adı geçiyor. Söz konusu kulüplerin; Juventus, Empoli, Genoa, Novara, Parma, Pescara, Pisa, Pro Vercelli ve Sampdoria olduğu belirtildi.

  • Haberde, dosyanın ocak ayında görülmeye başlanacağı sportif açıdan 2022-2023 sezonundan geçerli olmak üzere küme düşme dahil "acı verici" cezaların çıkabileceği kaydedildi.

FIGC, nisan ayında 11 kulübü ve 61 yöneticiyi disipline sevk etmişti. O dönem Juventus Başkanı olan Andrea Agnelli ve Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis gibi isimler için uzun süreli hak mahrumiyeti cezası istenmişti.

FIGC Spor Hakimliği, mayıs ayında haksız sermaye kazancı ve bazı futbolcu transferlerinin fahiş değerlerle kayda geçirildiğine yönelik soruşturmada disipline sevk edilen tüm kulüp ve yöneticilerin aklanmasına karar vermişti.

  • Diğer yandan, Torino Cumhuriyet Başsavcılığının, Juventus'un 2019-2021 dönemi mali hesaplarına yönelik Mayıs 2021'de başlatıp geçen ekim ayında tamamladığı "Prisma" adlı soruşturma nedeniyle 28 Kasım'da Juventus Başkanı Andrea Agnelli ve tüm yönetim kurulu istifa etmişti.
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