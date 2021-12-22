İtalya'ya çocukken sığınmacı olarak ulaşan genç futbolcu Afrika Uluslar Kupası kadrosunda

Afrika'dan bir çocuk göçmen olarak Akdeniz'i tekneyle tehlikeli bir yolculuk sonrası geçerek İtalya'ya ulaşan ve sonrasında İtalya Serie A takımı Roma futbolcusu olan Ebrima Darboe, ülkesi Gambiya'nın önümüzdeki ay oynayacağı Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alındı.

20 yaşındaki Darboe, Sicilya'ya 14 yaşında bir tekne ile sığınmacı olarak geldikten sonra geçen sezon Serie A'da oynamaya başladı. Darboe, bu sezon Roma'da 5 maçta forma giydi.

Gösterdiği performansla milli takıma seçilen Darboe, Gambiya formasıyla Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda 12 Ocak'ta Moritanya'ya karşı mücadele verecek.