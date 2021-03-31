​İyi başladık devamı gelmedi

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda çıktığı 3. maçta sahasında Letonya’yı konuk eden A Milli Futbol Takımı, öne geçtiği maçta skoru koruyamayarak beraberliğe razı oldu: 3-3. A Milliler, Kenan, Hakan ve Burak’ın ayağından golleri bulurken, hanesine 1 puan yazdırdı. Kırmızı-beyazlılar, grupta Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin ardından Letonya karşısında aldığı beraberlikle 3 maçta topladığı 7 puanla liderliğini korudu.
- 2. dakikada Hakan’ın ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Kenan Karaman, millileri öne geçiren skoru kaydetti: 1-0. 33. dakikada Hakan’ın indirdiği topu önünde bulan Caner’in sert şutunda önce kaleci sonra direk gol izni vermedi. 33’de Caner’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunu Letonya defansı uzaklaştırmayı başaramazken, ceza sahası yayı üzerinde topu önünde bulan Hakan bekletmeden çektiği şutla kaleci Steinbors’u mağlup edekek skoru 2-0’a getirdi. 35. dakikada Jurkovskis’in sol kanattan açtığı ortayı arka direkt tamamlayan Savalnieks, farkı bire indirdi: 2-1. 51. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Mert Müldür, Tobers’in müdahalesiyle yerde kalırken hakem Daniel Stefanski penaltı kararı verdi.
52’de beyaz noktanın başına geçen Burak, kaleciyi kapattığı köşeden avladı: 3-1. 58. dakikada Savalnieks’in sağdan kullandığı serbest vuruşta topu Oss indirirken, Uldrikis fileleri sarstı: 3-2. 79’da Emsis’in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Davis Ikaunieks, karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti: 3-3.