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İzmir'de puanlar paylaşıldı: Adana Demirspor'dan büyük hata

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Göztepe-Adana Demirspor maçı 1-1 sona erdi. Balotelli'nin müthiş golüyle mücadelede 1-0 öne geçen Adana Demirspor, Göztepe maçının son dakikalarında Rassoul'un yaptığı hata sonucunda kalesinde golü gördü ve karşılaşma eşitlikle sonuçlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmirde puanlar paylaşıldı: Adana Demirspordan büyük hata
Balotelli ve hakem arasında geçen diyalog.

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında oynanan Göztepe-Adana Demirspor maçı 1-1 sona erdi

Maçtan dakikalar;

GOL!

  • 16. dakikada ceza yayının sağ çaprazından Yunus Akgün’den aldığı pasla yaklaşık 25 metreden kaleye çok sert vuran Mario Balotelli, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

19'uncu dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında Bjarnason'un pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Balotelli'nin şutunda top kaleci İrfan Can'dan döndü. Müsait durumdaki Yunus Akgün'ün kaleye göndermek istediği top, Wilker'ın müdahalesinin ardından kalecide kaldı.

41. dakikada Lourency’nin pasında kaleyi karşıdan gören noktadan şutunu atan Kerim Alıcı, topu az farkla auta gönderdi.

48'inci dakikada sağ kanattan Soner Aydoğdu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki Atınç ve Arslanagic'in dokunamadığı top yandan dışarı çıktı.

51'inci dakikada Soner Aydoğdu'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic'in vuruşunda top üst direğe çarpıp auta gitti.

GOL!

  • 78'inci dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Adana Demirspor yarı sahasında Nwobodo topla ilerlediği sırada Stambouli'nin müdahalesiyle top Assombalonga'ya geldi. Topu kaleci Muric'e vermek isteyen Rassoul'un ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

89'uncu dakikada Nwobodo'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Yalçın'ın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Mücadele 1-1 sona erdi.
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