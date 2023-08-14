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İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Southampton forması giyen orta saha James Ward-Prowse'u kadrosuna kattığını duyurdu.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen 28 yaşındaki James Ward-Prowse ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Ward-Prowse, 18 kez serbest vuruştan gol atan eski futbolcu David Beckham'ın ardından 17 golle Premier Lig tarihinde serbest vuruştan en çok gol atan ikinci oyuncu oldu.
İngiliz oyuncu geçtiğimiz sezon toplamda 45 maça çıkıp 11 gol, 5 asistlik katkı sağladı.