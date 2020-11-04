Jean Michel Seri biletini hazırda bekletti ama kulübü izin vermedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Onyekuru ile birlikte kadrosunda görmeyi en çok istediği Jean Michel Seri'nin transferin son gününde büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.

Fulham'ın transferin son gününde Galatasaray'ın kiralama teklifini kabul etmesini bekleyen Fildişili orta saha oyuncusu Seri, İngiliz kulübünün bu teklifi reddetmesinin ardından büyük bir üzüntü yaşadı. Sonrasında Premier Lig kadrosuna da yazılmayan oyuncu menajeri aracılığıyla kulüp yönetimine şikayetini dile getirdi.

Transferin son gününde transfer ihtimali sebebiyle İstanbul'a biletini hazır bekleten oyuncunun Ocak ayında kesin olarak Fulham'dan ayrılacağı aktarıldı. Galatasaray'a transfer olmak isteyen oyuncunun bu isteği gerçekleşmezse Fransa'dan gelen teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.