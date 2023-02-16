Jens Larsen: "Bu maçı ülke adına oynamaya çalışmalısınız"

Bordo-mavili takımın galibiyet golünü atan Larsen maç sonu yaptığı açıklamada, "Olanlardan dolayı çok üzgünüz. Bizim için zor zamanlardı. İnsanların depremlerden etkilendiğini bilip, siz de antrenmanlara devam etmek zorundasınız. Bir maç oynamak zorundaydık. Bu maçı ülke adına oynamaya çalışmalısınız. Elimizden geleni en iyi şekilde vermeye çalıştık, herkesi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık" dedi.