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Spor

Jens Larsen: "Bu maçı ülke adına oynamaya çalışmalısınız"

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel'i Jens Larsen'in golüyle 1-0 mağlup etti. Marc Bartra ve Jens Larsen maç sonu konuştu. Açıklamaların tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

23:32 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Jens Larsen ve Trabzonsporlu futbolcuların gol sonrası sevinci.

Jens Larsen ve Trabzonsporlu futbolcuların gol sonrası sevinci.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Basel'i 65. dakikada Jens Larsen'in attığı golle 1-0 yenerek rövanş öncesi avantajı elde etti.


Bordo-mavili takımın galibiyet golünü atan Larsen maç sonu yaptığı açıklamada, "Olanlardan dolayı çok üzgünüz. Bizim için zor zamanlardı. İnsanların depremlerden etkilendiğini bilip, siz de antrenmanlara devam etmek zorundasınız. Bir maç oynamak zorundaydık. Bu maçı ülke adına oynamaya çalışmalısınız. Elimizden geleni en iyi şekilde vermeye çalıştık, herkesi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık" dedi.


Trabzonspor'un İspanyol stoperi Marc Bartra ise, "Deprem dolayısıyla baş sağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Yeni bir yarışma alanındayız burada da iyi bir seviye yakalamak istiyorduk. Burada da tüm depremden etkilenen insanlar için oynamaya çalıştık. Amacımız onları mutlu etmekti" ifadelerini kullandı.


Trabzonspor'un Basel ile İsviçre'de oynanacağı rövanş karşılaşması 23 Mart'ta TSİ 23.00'te oynanacak.



#Trabzonspor
#Jens Larsen
#Marc Bartra
#Basel
32 dakika önce
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Jens Larsen: "Bu maçı ülke adına oynamaya çalışmalısınız"
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