Jese Rodriguez Ankaragücü’nde

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına devam ediyor.

''Hepinizi Esenboğa’ya bekliyorum''

Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jese Rodriguez’i transfer ettiğini ve 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. “O geldi” başlığı ile paylaşılan videoda 29 yaşındaki İspanyol oyuncunun, “Haftaya Perşembe günü hepinizi Esenboğa’ya bekliyorum” ifadelerine yer verdi.

40 maçta 11 gol attı

2013-2016 yılları arası Real Madrid forması giyen Rodriguez, kupalarla geçen sezonların ardından Ağustos 2016’da Fransız ekibi Paris Saint-Germain’e transfer oldu. İspanyol oyuncu, daha sonra Las Palmas, Stoke City, Real Betis, Sporting Lizbon formaları giydi. 2021-2022 sezonunu İspanya 2. Lig ekiplerinden Las Palmas’ta geçiren Jese Rodrigues, 40 maça çıkarken 11 gole imza attı.

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🇪🇸 O geldi...#jeserodriguez pic.twitter.com/nUg3DeH51h — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) June 28, 2022