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"Jesus Fenerbahçe için istekli"

Fenerbahçe’nin 1 numaralı hedefi Portekizli teknik direktörün avukatı Henrique, CNN Portugal’a verdiği röportajda, “Jesus’un, Fenerbahçe’nin sunduğu projeyi daha iyi anlama arzusu olduğu doğru. Tartışılması gereken bazı detaylar da var ancak bu konu hakkında konuşamam” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jesus Fenerbahçe için istekli
Jorge Jesus son olarak Benfica'yı çalıştırmıştı.

Fenerbahçe’nin teknik direktörlük için görüşmelerde bulunduğu Jorge Jesus’un avukatı Luis Miguel Henrique’den sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıracak açıklamalar geldi.

CNN Portugal’a açıklamada bulunan Henrique, “Fenerbahçe Başkanı, Jorge Jesus ile empati kurmayı başarıyor, Jesus ile iyi bir kimya yakalamayı başardı. Daha konuşulacak çok şey var. Fenerbahçe’den teklif aldı ve Jorge’nin Fenerbahçe’nin sunduğu projeyi daha iyi anlama arzusu olduğu doğru. Bunun dışında tartışılması gereken bazı detaylar da var ancak bu konu hakkında konuşamam” ifadelerini kullandı.

"Brezilya Milli Takımı sadece bir istisna olabilir"

Jorge Jesus’un Güney Amerika’dan da teklif aldığını söyleyen Henrique, “Güney Amerika’dan iki teklif aldı ve bu tekliflerden birisi Şili’den geldi. Jorge Jesus bugüne kadar hiç milli takım çalıştırmadı. Jesus günlük çalışmayı, günlük tempoyu seven biri. Fenerbahçe, Türkiye’de şampiyonluğa oynayan bir kulüp, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. Brezilya Milli Takımı kendisinin söylediği gibi sadece bir istisna olabilir” dedi.

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