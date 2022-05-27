Spor Jesusun golcü transferinde ilk tercihi belli oldu
TRANSFER

Jesus'un golcü transferinde ilk tercihi belli oldu

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’de listesinin ilk sırasında Norveçli golcü Alexander Sörloth yer alıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jesusun golcü transferinde ilk tercihi belli oldu
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması bekleniyor.

Leipzig Kulübü, Norveçli golcü Sörloth için 12 milyon Euro bonservis bedeli isterken, sarı-lacivertliler pazarlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe, Sörloth için Alman ekibine 6 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Yeniden kiralık oynamaya sıcak bakmayan 26 yaşındaki futbolcu da bonservisinin alınmasını istiyor. Fenerbahçe, Sörloth için bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un da forvet transfer listesinin ilk sırasında Norveçli golcü yer alıyor.

Sörloth, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol kralı olmuştu.
Sörloth, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol kralı olmuştu.

Diğer aday Joao Carlos


Fenerbahçe’nin gündemindeki bir başka isim ise Portekiz 2. Ligi’nde Academica Coimbra’da kiralık olarak forma giyen Estoril’in golcüsü Joao Carlos.

27 yaşındaki futbolcunun maliyetinin de uygun olması transferde yönetimin elini rahatlatıyor. Brezilyalı golcüyle Fenerbahçe’nin yanı sıra Fransa Ligue 1 ekibi Troyes da ilgileniyor.

Estoril’in Carlos için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

Joao Carlos, bu sezon çıktığı 34 maçta 18 gol attı.
Joao Carlos, bu sezon çıktığı 34 maçta 18 gol attı.

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