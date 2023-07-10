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Spor

Jesus'un transfer hedefi Milinkovic-Savic

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, yeni takımı Al-Hilal'e İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic'i transfer etmek istiyor.

16:23 . 10/07/2023 Pazartesi
DHA
Jesus'un istediği Milinkovic-Savic'in güncel piyasa değeri 50 milyon euro.

Jesus'un istediği Milinkovic-Savic'in güncel piyasa değeri 50 milyon euro.

Yeni sezona Jorge Jesus ile başlayan Al-Hilal, transfer çalışmalarına devam ediyor. 4,5 yıl aranın ardından Portekizli teknik adamı tekrardan teknik direktörlük görevine getiren Suudi Arabistan ekibi, kadrosuna bir orta saha oyuncusu daha takviye etmek istiyor.


Yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves'i kadrosuna katarak başlayan Suudi Arabistan Ligi ekibi, savunmaya ise Chelsea'den Senegalli oyuncu Kalidou Koulibaly'i ekledi. Al-Hilal'in orta saha bölgesi için transfer etmek istediği bir diğer isim ise Lazio'nun Sırp futbolcusu Sergej Milinkovic-Savic.


2015 yılından bu yana Lazio forması giyen ve sözleşmesi gelecek yıl haziran ayında sona erecek olan 28 yaşındaki oyuncu için girişimlerini hızlandıran Al-Hilal yönetimi, Milinkovic-Savic için 40 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Lazio'nun bu teklife sıcak baktığı öğrenilirken oyuncunun sözleşme detayları için Suudi ekibiyle görüşme halinde olduğu yazıldı.


Milinkovic-Savic, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle çıktığı 47 maçta 11 gol atıp 8 de asist yapma başarısı gösterdi






#Jorge Jesus
#Fenerbahçe
#Milinkovic-Savic
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