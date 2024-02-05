Ara transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz stoper Joe Worrall'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Joe Worrall ile sözleşme imzaladı. Joe Worrall’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.