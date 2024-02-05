Ara transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz stoper Joe Worrall'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Joe Worrall ile sözleşme imzaladı. Joe Worrall’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Joe Worrall'ın satın alma opsiyonunun Beşiktaş'ta olduğu öğrenildi.
27 yaşındaki defans oyuncusu Joe Worrall, Nottingham Forest'tan transfer edildi. İngiliz defans oyuncusunun kulübüsüyle sözleşmesi 2026 yılına kadar sürüyor. İngiltere Milli Takımı'nda forma giyemeyen oyuncu, Nottingham'da ise bu sezon 9 maçta forma giydi ve 545 dakika süre aldı.