Jorge Jesus'tan AEK Larnaca'ya farklı 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yarın UEFA Avrupa Ligi’nde Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden AEK Larnaca ile oynayacağı maçta ilk 11’de geniş kapsamlı bir rotasyona giderek ligdeki Beşiktaş derbisinden çok farklı bir takımı sürmeye hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adamın, kaleci Altay Bayındır, stoperler Serdar Aziz-Gustavo Henrique- Attila Szalai dışındaki oyuncuları değiştirmesi bekleniyor.

Orta saha merkezde derbide sakatlanan ve yarınki maçta forma giyemeyeceği açıklanan Mert Hakan’ın yerine Miha Zajc ile İsmail Yüksek ikilisi, orta alanın sağında Osayi-Samuel, solunda ise Alioski’nin oynayacağı, hücumda ise Emre Mor, Batshuayi ve Joao Pedro üçlüsünün oynayacağı gelen haberler arasında.

Batshuayi 11'de başlayacak

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UEFA Avrupa Ligi’nde Rennes ile oynanan maça ilk 11 başlayan Batshuayi, AEK Larnaca karşısına da ilk 11’de çıkacak. Jesus’un, maça Batshuayi ile başlayıp, Joao Pedro ile bitirmeyi planladığı öğrenildi. Rennes maçında sakatlanan Luan Peres’in tedavisi devam ediyor. Henüz salon ve saha çalışmalarına başlamayan Peres’in tedavi süreci bir süre daha devam edeceği için forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Joshua King de AEK Larnaca maçında forma giyemeyecek.

Avrupa'da hedef grup liderliği

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile üst üste oynayacakları maçları kazanarak, grup birinciliği için avantaj elde etmek istiyor. “Gruptaki liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz” diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, “Dinamo Kiev ve Rennes grubun favorisi ama biz de kendimizi onların arasında görüyoruz. Bu yüzden de İstanbul’daki maçın ardından deplasmandaki AEK Larnaca maçını kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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