Spor Jorge Jesustan AEK Larnacaya farklı 11
FUTBOL FUTBOL

Jorge Jesus'tan AEK Larnaca'ya farklı 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi’nde AEK Larnaca’ya karşı ilk 11’de geniş kapsamlı bir rotasyona gidecek. Sadece Altay, Serdar Aziz, Gustavo ve Szala’nin yeri garanti. Peki, Jorge Jesus AEK Larnaca 11'i nasıl olacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Jorge Jesus AEK Larnaca 11i nasıl olacak?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yarın UEFA Avrupa Ligi’nde Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden AEK Larnaca ile oynayacağı maçta ilk 11’de geniş kapsamlı bir rotasyona giderek ligdeki Beşiktaş derbisinden çok farklı bir takımı sürmeye hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adamın, kaleci Altay Bayındır, stoperler Serdar Aziz-Gustavo Henrique- Attila Szalai dışındaki oyuncuları değiştirmesi bekleniyor.

Orta saha merkezde derbide sakatlanan ve yarınki maçta forma giyemeyeceği açıklanan Mert Hakan’ın yerine Miha Zajc ile İsmail Yüksek ikilisi, orta alanın sağında Osayi-Samuel, solunda ise Alioski’nin oynayacağı, hücumda ise Emre Mor, Batshuayi ve Joao Pedro üçlüsünün oynayacağı gelen haberler arasında.

Batshuayi 11'de başlayacak

UEFA Avrupa Ligi’nde Rennes ile oynanan maça ilk 11 başlayan Batshuayi, AEK Larnaca karşısına da ilk 11’de çıkacak. Jesus’un, maça Batshuayi ile başlayıp, Joao Pedro ile bitirmeyi planladığı öğrenildi. Rennes maçında sakatlanan Luan Peres’in tedavisi devam ediyor. Henüz salon ve saha çalışmalarına başlamayan Peres’in tedavi süreci bir süre daha devam edeceği için forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Joshua King de AEK Larnaca maçında forma giyemeyecek.

  • Avrupa'da hedef grup liderliği
  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile üst üste oynayacakları maçları kazanarak, grup birinciliği için avantaj elde etmek istiyor. “Gruptaki liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz” diyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, “Dinamo Kiev ve Rennes grubun favorisi ama biz de kendimizi onların arasında görüyoruz. Bu yüzden de İstanbul’daki maçın ardından deplasmandaki AEK Larnaca maçını kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Jesus oyuncularını uyardı: Derbiyi unutun Larnaca'ya bakın
SPOR
Jesus oyuncularını uyardı: Derbiyi unutun Larnaca'ya bakın


Formalarını değiştirmediler

Formalarını değiştirmediler

Napoli'ye 6-1 yenilen Ajax'ta futbolculardan dikkat çeken tavır.
Genç yetenek maça damga vurdu

Genç yetenek
maça damga vurdu

​G.Saray'ın 17 yaşındaki futbolcusu UEFA Gençlik Ligi'nde yıldızlaştı.
Projeler paylaşıldı

Projeler paylaşıldı

TFF Başkanı Büyükekşi'den UEFA Başkanı Ceferin'e ziyaret.
Transfer yasağı

Transfer yasağı

​FIFA, Bursaspor'a verilen cezayı açıkladı.
'Başı dik oynuyor'

'Başı dik oynuyor'

​İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor.
Jesus'tan <br>rotasyon itirafı

Jesus'tan
rotasyon itirafı

​"Bize karşı strateji belirleyemiyorlar."
'Ülke puanına <br>katkı sağlamak istiyoruz'

'Ülke puanına
katkı sağlamak istiyoruz'

​İsmail Yüksek, AEK maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Zam ödülü

Zam ödülü

​Galatasaray'da Nelsson'ın maaşı yükseltildi
Rekor kırıldı

Rekor kırıldı

​Bayern Münih, Real Madrid'i geride bıraktı.
Hakan'dan muhteşem gol

Hakan'dan muhteşem gol

​Milli oyuncu attı, Inter evinde Barcelona'yı mağlup etti.
Peri masalı sürüyor

Peri masalı sürüyor

​Şampiyonlar Ligi B grubunda Club Brugge, Atl. Madrid'i 2-0 mağlup etti.
Hezimete uğrattılar

Hezimete uğrattılar

​Şampiyonlar Ligi A grubunda Napoli, deplasmanda Ajax'ı 6-1 mağlup etti.
Marsilya rahat kazandı

Marsilya rahat kazandı

​Cengiz Ünder ve arkadaşları Devler Ligi'nde ilk galibiyetlerini aldılar.
Fırsat tanımadı

Fırsat tanımadı

Şampiyonlar Ligi A grubunda Liverpool, Rangers'ı 2-0 mağlup etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.