Jorge Jesus Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor

Gelecek sezon takımı yabancı ve üst düzey bir hocaya emanet etmek isteyen Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile anlaşma sağladı.

Jorge Jesus bugün İstanbul'a geliyor

Portekiz basınına göre Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye imza atmak için yardımcıları Joao de Deus, Marcio Sampaio ve avukatı Luis Miguel Henrique ile beraber bugün (31 Mayıs Salı) İstanbul'a gelecek. İstanbul'da resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra, kulübün tesislerini gezecek olan Jesus, daha sonra kalacağı evi belirleyecek.

Önce Jesus sonra transfer

Portekizli teknik adam, özellikle orta saha ve forvet transferlerinin kampa yetişmesini isterken, yönetim de Jesus’un listesindeki orta saha ve forvet transferleri için görüşmelerini sürdürüyor. Yönetiminin Jesus’u açıkladıktan sonra anlaşmaya vardığı isimleri kısa sürede açıklaması bekleniyor.

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