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Jesus oyuncularını uyardı: Derbiyi unutun Larnaca'ya bakın

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncularından Beşiktaş derbisini unutarak UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü AEK Larnaca ile yapacakları maça odaklanmalarını istedi. Portekizli çalıştırıcı, derbinin analizini de çıkararak yapılan hataları futbolcularına tek tek anlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesus Larnaca maçı için oyuncularına ne dedi?
Jorge Jesus

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş ile deplasmanda berabere kaldıkları karşılaşma sonrası takımla yaptığı toplantıda derbinin artık geride kaldığını belirtti.

Oyuncularına artık UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü oynayacakları AEK Larnaca maçını düşünmeleri gerektiğini ifade eden Portekizli teknik adam, “Gruptaki liderliğimizi devam ettirmek için Larnaca maçını kazanmalıyız” dedi. Jesus’un, sahalarında oynayacak olmanın avantajını sonuna kadar kullanmaları gerektiğinin altını çizerken, alacakları bir galibiyetin gruptaki Rennes-Dinamo Kiev maçının da sonucuna göre gruptan çıkma adına kendilerine önemli bir artı sağlayacağını da belirttiği öğrenildi.

Altay libero gibi olacak

Portekizli teknik adam, Beşiktaş derbisinin de analizini yaparak oyuncularına hatalarını ve yapılmasını istediklerini anlattı. Jesus, stoperler orta sahaya doğru yaklaşırken, ceza sahasını terk etmeyen kaleci Altay Bayındır’a uyarılarda bulundu. Jesus, milli kalecinin stoperler orta sahaya doğru yaklaştığında libero gibi hareket ederek, tehlikeyi uzaklaştırmasını istedi. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş derbisi sırasında da sarı-lacivertli takım atağa çıktığında Altay’a ceza sahası dışına kadar çıkması yönünde uyarılarda bulunmuştu.

Organize hücumlar sıkıntılı

Organize hücum konusunda da sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Jesus, ortaların isabetsiz olduğunu, hücum girişimlerinde ve pas anlamında yanlış tercih yaptıklarını oyuncularına anlattı.

Portekizli çalıştırıcı, Valencia’yı bazı pozisyonlarda çok fazla bencil davranması, takım arkadaşlarına pas vermemesi konusunda uyarırken, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro da Jesus’un uyardığı isimler oldu.

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