Jorge Jesus'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu: İmzalar atılacak

Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı teknik direktör Jorge Jesus, pazartesi ya da salı günü İstanbul’a gelecek. Portekizli teknik adam ile 1+1 yıllığına anlaşma varılırken, yardımcılarıyla birlikte 7.5 milyon euro ücret alacağı belirtildi.

Hazırlıklar yapılıyor

Sarı-lacivertli kulüpte Jesus için geri sayıma geçilirken, kulüp iletişimi de Portekizli teknik adamın açıklanmasıyla ilgili hazırlıklar yaptığı belirtildi.

Jesus’un avukatı Luis Miguel Henrique ile İstanbul’da yapılan görüşmelerde sözleşme detayları üzerinde de yapılan son konuşmaların ardından tecrübeli çalıştırıcının yarın ya da salı günü İstanbul’a geleceği belirtildi.

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