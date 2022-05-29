Spor Jorge Jesusun İstanbula geliş tarihi belli oldu İmzalar atılacak
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Jorge Jesus'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu: İmzalar atılacak

Fenerbahçe'de teknik direktör krizi sona eriyor. Sarı-lacivertliler 1+1 yıllık anlaşma sağladığı dünyaca ünlü hoca Jorge Jesus'u resmi imzaların atılması için İstanbul'a davet etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesus ne zaman İstanbula gelecek: Geliş tarihi belli oldu
Jorge Jesus Benfica'da görev yaparken Fenerbahçe ile karşılaşmıştı.

Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı teknik direktör Jorge Jesus, pazartesi ya da salı günü İstanbul’a gelecek. Portekizli teknik adam ile 1+1 yıllığına anlaşma varılırken, yardımcılarıyla birlikte 7.5 milyon euro ücret alacağı belirtildi.

Hazırlıklar yapılıyor

Sarı-lacivertli kulüpte Jesus için geri sayıma geçilirken, kulüp iletişimi de Portekizli teknik adamın açıklanmasıyla ilgili hazırlıklar yaptığı belirtildi.

  • Jesus’un avukatı Luis Miguel Henrique ile İstanbul’da yapılan görüşmelerde sözleşme detayları üzerinde de yapılan son konuşmaların ardından tecrübeli çalıştırıcının yarın ya da salı günü İstanbul’a geleceği belirtildi.

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