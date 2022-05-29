Jorge Jesus'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu: İmzalar atılacak

Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı teknik direktör Jorge Jesus, pazartesi ya da salı günü İstanbul’a gelecek. Portekizli teknik adam ile 1+1 yıllığına anlaşma varılırken, yardımcılarıyla birlikte 7.5 milyon euro ücret alacağı belirtildi.
Hazırlıklar yapılıyor
Sarı-lacivertli kulüpte Jesus için geri sayıma geçilirken, kulüp iletişimi de Portekizli teknik adamın açıklanmasıyla ilgili hazırlıklar yaptığı belirtildi.
- Jesus’un avukatı Luis Miguel Henrique ile İstanbul’da yapılan görüşmelerde sözleşme detayları üzerinde de yapılan son konuşmaların ardından tecrübeli çalıştırıcının yarın ya da salı günü İstanbul’a geleceği belirtildi.