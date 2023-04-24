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Spor

Jorge Jesus ve Fenerbahçe taraftarı arasında gerginlik

Fenerbahçeli taraftarlar, 3-3 biten İstanbulspor maçının ardından teknik direktör Jorge Jesus'a tepki gösterdi. Portekizli teknik adam, taraftarın ıslıklarına karşılık verirken genç oyuncu Arda Güler, hocasını soyunma odasına götürdü.

22:29 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Jorge Jesus

Jorge Jesus

Fenerbahçeli taraftarlar, 3-3 biten İstanbulspor maçının ardından teknik direktör Jorge Jesus ve oyuncuları ıslıkladı. Mücadele sonunda oyuncularıyla orta sahada toplantı gerçekleştiren Portekizli teknik adam tribünlerin tepkisi sonrasında sinirlendi. Jesus, bu esnada tribünlere el kol hareketleriyle karşılık verdi. Genç oyuncu Arda Güler yaşananların ardından hocası Jesus'u soyunma odasına götürdü.

Jesus maç sonunda ne söyledi;

"2-2'den sonra sakinliğimizi kaybettik. Rakibimizin de hakkını vermek gerekiyor. 3 gol yedik. Puan farkını azaltabilirdik maalesef bunu yapamadık"

"Bu acının üstesinden gelmemiz gerekiyor. Çünkü bir sonraki maçımız Sivasspor ile oynanacak"

"Herkesin gergin olmasını anlıyorum. Böyle bir beraberliği beklemiyorduk. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bana gösterilen tepkileri normal karşılıyoruz"

#Fenerbahçe
#Jesus
#Süper Lig
1 saat önce
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