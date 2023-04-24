Jorge Jesus ve Fenerbahçe taraftarı arasında gerginlik

Fenerbahçeli taraftarlar, 3-3 biten İstanbulspor maçının ardından teknik direktör Jorge Jesus ve oyuncuları ıslıkladı. Mücadele sonunda oyuncularıyla orta sahada toplantı gerçekleştiren Portekizli teknik adam tribünlerin tepkisi sonrasında sinirlendi. Jesus, bu esnada tribünlere el kol hareketleriyle karşılık verdi. Genç oyuncu Arda Güler yaşananların ardından hocası Jesus'u soyunma odasına götürdü.

"2-2'den sonra sakinliğimizi kaybettik. Rakibimizin de hakkını vermek gerekiyor. 3 gol yedik. Puan farkını azaltabilirdik maalesef bunu yapamadık"

"Bu acının üstesinden gelmemiz gerekiyor. Çünkü bir sonraki maçımız Sivasspor ile oynanacak"