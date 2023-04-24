Eski hakemlerden Erman Toroğlu, katıldığı bir canlı yayında ses getiren açıklamalarda bulundu. Toroğlu, MHK Başkanı Lale Orta ve ekibinin art niyetli olduğunu iddia etti. Tecrübeli isim, hakem Özgür Yankaya'nın verdiği kararlarla Galatasaray'ın kupadan elenmesine sebep olduğunu ve sonrasında 5 maçla ödüllendirildiğini söyledi.