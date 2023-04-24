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Spor

Fenerbahçe çift forvete dönüyor

Süper Lig'in 31. haftasının kapanışında sahasında İstanbulspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de maç saati beklenirken, Jorge Jesus'un çift forvete dönmesi bekleniyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:27 . 24/04/2023 Monday
Yeni Şafak
İlk devre oynanan maçta Fenerbahçe, İstanbulspor'u deplasmanda 5-2 mağlup etmişti.

İlk devre oynanan maçta Fenerbahçe, İstanbulspor'u deplasmanda 5-2 mağlup etmişti.

Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadeleyi beINSPORTS 1 canlı yayınlayacak.


Başakşehir maçında tek forvetli sistemle sahaya çıkan teknik direktör Jorge Jesus, İstanbulspor karşısında yeniden çift forvetli sistemle sahaya çıkacak. Tecrübeli teknik adamın İstanbulspor karşısında takımını 4-1-3-2 dizilişiyle sahaya süreceği gelen haberler arasında.


Çift forvette Joao Pedro ve Valencia ikilisi görev yapacak. Ligde geriye düştüğü son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, zirve takibini sürdürdü. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Michy Batshuayi, İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.


Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Wİllian Arao ve Enner Valencia, İstanbulspor karşısında kart görmeleri durumunda Sivasspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak. İstanbulspor'da ise David Jensen, Demeaco Duhaney, Onur Ergün ve Mahamadou Ba, cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.


Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Szalai, Samet, Alioski, Arao, İsmail Yüksek, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Valencia


İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Deli, Duhan, Ba, Lokilo, Onur, Rroca, Ethemi, Eze


#Süper Lig
#Fenerbahçe
#İstanbulspor
#Jorge Jesus
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