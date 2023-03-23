Jorge Jesus'tan sürpriz tercihler: Güney Koreli yıldız adayını 11'e aldı

Fenerbahçe, milli ara nedeniyle lige verilen arayı Zenit ile oynayacağı hazırlık maçıyla değerlendiriyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, bu mücadelede az forma şansı bulan As takımı oyuncuları ve altyapıda forma giyen isimlere şans vermeyi tercih etti.

Jesus'un mücadele 11'ine aldığı Güney Koreli yıldız adayı Jin-Ho Jo ise taraftarlar arasında heyecana neden oldu. Sezon başında Jeonbuk takımından transfer edilen oyuncunun sarı lacivertlilerle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 19 yaşındaki futbolcu orta saha bölgesinde forma giyiyor. Jin-Ho Jo, Fenerbahçe'nin U19 takımı formasıyla bu sezon 19 maça çıkarken 2 gol attı 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

2003 yılında doğan Jin-Ho Jo, Jeonbuk altyapısında yetişti. Kore'nin önde gelen futbolcu adaylarından biri haline geldi. 2021 sezonunda Yeongsaeng Lisesi'nin çekirdeği olarak aktif bir rol oynadı ve daha fazla öne çıktı. Sahada, 'Jeonbuk Youth'ta topa tekme atan 31 numara' olarak bilinen bir orta saha oyuncusu. Genç yıldız adayı ile Avrupa kulüpleri çok ilgilendi. Almanya, Danimarka ve Portekiz kulüpleri elini uzattı ve sonunda Fenerbahçe formasını giydi.