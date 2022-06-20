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Jorge Jesus'un istediği futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un transfer listesindeki önemli isimlerden biri olan Bruno Henrique, geçtiğimiz günlerde çıktığı bir maçta ciddi şekilde sakatlanmıştı. Brezilyalı futbolcunun yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalmasının beklendiği açıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesusun istediği futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı
Jorge Jesus - Fenerbahçe Teknik Direktörü

Brezilya'nın köklü takımlarından Flamengo'da forma giyen Bruno Henrique önceki günlerde çıktığı bir karşılaşmada sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.

Brezilyalı hücum oyuncusunun sakatlığının ciddi olduğu ve 1 yıl sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Ameliyat olan futbolcunun en iyi ihtimalle 2023'ün son çeyreğinde sahaya çıkabileceği aktarıldı.

31 yaşındaki futbolcunun sakatlığı ile ilgili detayları öğrendikten sonra gözyaşlarına hakim olamadığı ve takım arkadaşlarının Henrique'yi teselli etmeye çalıştığı ifade edildi.
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