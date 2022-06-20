Jorge Jesus'un istediği futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı

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CHP Sözcüsü Öztrak polise yumruk atan DBP vekili Salihe Aydeniz'i savundu: Olayın öncesini bilmiyoruz orada yoktuk

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, DBP'li Salihe Aydeniz'in polise yumruk atmasına ilişkin konuştu. Öztrak, "Olayın öncesini bilmiyoruz, orada yoktuk. Orada milletvekiline karşı provokasyon varsa o da kabul edilemez." dedi. Öztrak, sözlerinin devamında polise atılan yumruğun kabul edilemez olduğunu söylese de Aydeniz'in dokunulmazlık dosyası ile ilgili grup olarak bir kararlarının olmadığını belirtti.