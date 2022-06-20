Jorge Jesus'un istediği futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı

Brezilya'nın köklü takımlarından Flamengo'da forma giyen Bruno Henrique önceki günlerde çıktığı bir karşılaşmada sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.
Brezilyalı hücum oyuncusunun sakatlığının ciddi olduğu ve 1 yıl sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Ameliyat olan futbolcunun en iyi ihtimalle 2023'ün son çeyreğinde sahaya çıkabileceği aktarıldı.
31 yaşındaki futbolcunun sakatlığı ile ilgili detayları öğrendikten sonra gözyaşlarına hakim olamadığı ve takım arkadaşlarının Henrique'yi teselli etmeye çalıştığı ifade edildi.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un istediği futbolcuların başında gelen Bruno Henrique, yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalacak pic.twitter.com/SRvJcuPTp6
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un istediği futbolcuların başında gelen Bruno Henrique, yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalacak pic.twitter.com/SRvJcuPTp6— SPOR (@yenisafakspor) June 20, 2022