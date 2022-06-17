Spor Jorge Jesusun listesindeki ismin menajeri açıkladı "Fenerbahçede oynamak istiyor"
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Jorge Jesus'un listesindeki ismin menajeri açıkladı: "Fenerbahçe'de oynamak istiyor"

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un transfer listesindeki Bruno Henrique'nin sakatlığı planları değiştirdi. Sarı lacivertlilerde gündeme gelen son isim olan Igor Paixao için menajeri yenisafak.com Spor Servisi'ne özel açıklamalarda bulundu.

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Ömer Çelikbaşlı Yeni Şafak
Jorge Jesusun listesindeki ismin menajeri açıkladı: Fenerbahçede oynamak istiyor
Igor Paixao - Coritiba

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Igor Paixao için menajeri Fernando Bazan yenisafak.com Spor Servisi'ne konuştu.

Bazan, Fenerbahçe'den henüz resmi bir teklif almadığını açıklarken oyuncunun sarı lacivertlilerde oynamak istediğini söyledi.

İşte Fernando Bazan'ın manajerinin açıklamalarından öne çıkanlar;

  • "Henüz oyuncum için resmi hiçbir teklif almadık. Jorge Jesus çok önemli bir teknik adam. Oyuncum tabii ki onunla çalışmak ister. Ayrıca Fenerbahçe'nin önemli bir kulüp olduğunu da biliyoruz. Bu yüzden neden olmasın..."

Igor Paixao, Coritiba'da çıktığı 29 maçta 11 gol attı 6 da asist yapma başarısı gösterdi.
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