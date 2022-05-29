Jorge Jesus'un önceliği orta saha: Joao Mario, William Carvalho ve Andre Franco gündemde

Fenerbahçe’nin prensipte anlaştığı teknik direktör Jorge Jesus’un raporu doğrultusunda 3 oyuncuyu gündemine aldı ve transfer çalışmalarını başlattı.

İlk sırada Joao Mario var

Portekizli teknik adamın transfer listesinde eski öğrencisi Joao Mario ilk sırada yer alıyor. Benfica’nın İnter’den bedelsiz olarak transfer ettiği Mario, Jesus’un vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki oyuncunun Benfica ile olan sözleşmesi 2026’da sona erecek. Fenerbahçe, Mario’yu kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Kiralama teklifinde satın alma opsiyonunun da yer alacağı gelen haberler arasında.

William Carvalho için Real Betis ile temasa geçildi

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Fenerbahçe’nin gündeminde yer alan bir diğer isim ise Real Betis’in Portekizli orta saha oyuncusu William Carvalho. Carvalho’nun İspanyol ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Real Betis ise Dünya Kupası’ndan sonra serbest oyuncu olarak imzalamasını önlemek için 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesini uzatmak istiyor. Sarı-lacivertli yöneticiler, Carvalho’nun transferi için Real Betis ile temasa geçerken, görüşmeler sürüyor.

Andre Franco da listede

Fenerbahçe’nin Estoril forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Andre Franco’yu istediği ve transferi için kulübüyle temasa geçtiği belirtildi. Estoril’in 24 yaşındaki oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedeli istediği, iki kulüp arasındaki pazarlıkların devam ettiği belirtildi. 10 numaranın yanı sıra kanatlarda da forma giyen Franco, Estoril formasıyla bu sezon 11 gol ve 4 asist yaptı. Bu arada Konyaspor’un Boşnak yıldızı Hadziahmetovic’in de gündeme alındığı öğrenildi.

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