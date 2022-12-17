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Portekiz'de Mourinho sesleri

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun menajeri Mendes, Portekiz Futbol Federasyonu yetkilileriyle sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jose Moruinho Portekiz Milli Takımının başına geçecek mi?
Jose Mourinho, Real Madrid'de Ronaldo'nun teknik direktörlüğünü yapmıştı.

2022 Dünya Kupasına çeyrek finalde veda eden Portekiz'de Fernando Santos dönemi sona erdi. Portekiz Futbol Federasyonu yeni teknik direktör için çalışmalarını sürdürürken Jose Mourinho ismi ön plana çıkıyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes, konuyla ilgili Portekiz Futbol Federasyonu yetkilileriyle Lizbon'da bir araya geldi.

Mourinho'nun Portekiz'i çalıştırmak için istekli olduğu iddia edilirken deneyimli teknik adamın buna rağmen şu anda Roma'daki görevine odaklandığı bildirildi.

Mourinho, 2019 yılında Eleven Sports'a verdiği bir röportajda milli takım çalıştırmak için hevesli olduğunu belirterek, "Yeni turnuvalarda mücadele etmek istiyorum. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

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