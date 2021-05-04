Jose Mourinho İtalya'ya geri dönüyor: İşte yeni takımı

Basın toplantısında Mourinho'ya 'çamaşır makinesi' sürprizi

Liverpool ile Tottenham arasında oynanan maçın ardından Jose Mourinho, çevrimiçi yapılan maç sonu basın toplantısına katıldı. Basın toplantısında Jonathan Veal isimli gazetecinin sorusu esnasında ilginç bir an yaşandı.



Veal, Jose Mourinho'ya soru sorduğu esnada Mourinho, 'Bu gürültü nedir? Çok yüksek sesli bir gürültü var' dedi. Veal ise, 'Sanırım çamaşır makinem' cevabını verince gülüşmeler yaşandı. Mourinho da duruma gülerek karşılık verdi ve 'Şu an durdu' diyerek toplantıya devam etti.









