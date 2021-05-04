Jose Mourinho İtalya'ya geri dönüyor: İşte yeni takımı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, önümüzdeki sezondan itibaren takımın yeni teknik direktörünün Jose Mourinho olacağını duyurdu.
58 yaşındaki çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
"Çok sabırsızım"
Mourinho yaptığı açıklamada, "Roma yönetiminin benden istediklerini iyi anladım. Ayrıca taraftarların tutkusu işi kabul etmemdeki en büyük etken. Göreve başlamak için çok sabırsızım" dedi.
- Jose Mourinho daha önce İtalya'da Inter'i çalıştırmış ve kariyerinin en başarılı dönemlerinden birini yaşamıştı. Başarılı teknik adam, iki lig şampiyonluğunun yanı sıra Inter'de bir de Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı.