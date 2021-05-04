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Spor Jose Mourinho İtalyaya geri dönüyor İşte yeni takımı
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Jose Mourinho İtalya'ya geri dönüyor: İşte yeni takımı

Roma Kulübü, yeni sezon için Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jose Mourinho İtalyaya geri dönüyor: İşte yeni takımı
Mourinho son olarak Tottenham'ı çalıştırmıştı.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, önümüzdeki sezondan itibaren takımın yeni teknik direktörünün Jose Mourinho olacağını duyurdu.

58 yaşındaki çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

"Çok sabırsızım"

Mourinho yaptığı açıklamada, "Roma yönetiminin benden istediklerini iyi anladım. Ayrıca taraftarların tutkusu işi kabul etmemdeki en büyük etken. Göreve başlamak için çok sabırsızım" dedi.

  • Jose Mourinho daha önce İtalya'da Inter'i çalıştırmış ve kariyerinin en başarılı dönemlerinden birini yaşamıştı. Başarılı teknik adam, iki lig şampiyonluğunun yanı sıra Inter'de bir de Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı.

Tottenham'da Mourinho dönemi bitti
SPOR
Tottenham'da Mourinho dönemi bitti

Basın toplantısında Mourinho'ya 'çamaşır makinesi' sürprizi
OYNAT 00:25
Basın toplantısında Mourinho'ya 'çamaşır makinesi' sürprizi
Liverpool ile Tottenham arasında oynanan maçın ardından Jose Mourinho, çevrimiçi yapılan maç sonu basın toplantısına katıldı. Basın toplantısında Jonathan Veal isimli gazetecinin sorusu esnasında ilginç bir an yaşandı.

Veal, Jose Mourinho'ya soru sorduğu esnada Mourinho, 'Bu gürültü nedir? Çok yüksek sesli bir gürültü var' dedi. Veal ise, 'Sanırım çamaşır makinem' cevabını verince gülüşmeler yaşandı. Mourinho da duruma gülerek karşılık verdi ve 'Şu an durdu' diyerek toplantıya devam etti.


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