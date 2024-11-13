Jose Mourinho'dan Allan Saint Maximin'e tebrik

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana eleştiri oklarının hedefi olan Fransız kanat oyuncusu Maximin, Sivasspor maçında skor katkısının yanı sıra futboluyla da göz doldurdu. Daha önce, topla çok oynaması ve pas opsiyonlarını değerlendirmemesi nedeniyle oyuncusunu uyaran teknik direktör Jose Mourinho, Sivasspor maçından sonra ise tebrik etti.
Fenerbahçe'de performansı nedeniyle eleştirilen Saint-Maximin, Sivasspor maçındaki futboluyla göz doldurdu. 27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, hücuma katkısının yanı sıra takım savunmasına da destek verdi.
Sivasspor maçında girdiği 13 ikili mücadelenin 12'sini kazanarak takımda en fazla ikili mücadele kazanan isim olan Saint-Maximin, 6 top kapmayla da savunmaya yardımcı oldu. Ceza sahasında 8 kez topla buluşan tecrübeli oyuncu 4 kez çalım atarken, 3'ü isabetli 4 şut çekti ve bu şutların 1'i gol oldu. Saint-Maximin, sarı-lacivertli formayla oynadığı 11 resmi maçta 3 gol ve 3 asistlik performansıyla 6 gole katkı sağladı. Fransız futbolcu bu maçlarda 16 kilit pas atarak da Fenerbahçe'nin hücum gücüne katkı sağladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da Saint-Maximin'i sergilediği performans nedeniyle tebrik etti ve bundan sonraki maçlarda da kendisinden aynı performansı beklediğini söyledi. 27 yaşındaki Fransız oyuncu da her geçen gün sarı-lacivertli takıma daha fazla alıştığını belirterek, her maç daha iyi performans sergileyeceğini söyledi.
Mourinho, daha önceki haftalarda topla fazla oynaması ve pas opsiyonlarını kullanmaması nedeniyle Saint-Maximin'i uyarmıştı. Fransız oyuncunun, bu uyarılar karşısında ego yapmadığı ve dikkate aldığı da ifade edildi.