Jose Mourinho'dan Allan Saint Maximin'e tebrik

Fenerbahçe'de performansı nedeniyle eleştirilen Saint-Maximin, Sivasspor maçındaki futboluyla göz doldurdu. 27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, hücuma katkısının yanı sıra takım savunmasına da destek verdi.





11 maçta skora 6 kez katkı yaptı

Sivasspor maçında girdiği 13 ikili mücadelenin 12'sini kazanarak takımda en fazla ikili mücadele kazanan isim olan Saint-Maximin, 6 top kapmayla da savunmaya yardımcı oldu. Ceza sahasında 8 kez topla buluşan tecrübeli oyuncu 4 kez çalım atarken, 3'ü isabetli 4 şut çekti ve bu şutların 1'i gol oldu. Saint-Maximin, sarı-lacivertli formayla oynadığı 11 resmi maçta 3 gol ve 3 asistlik performansıyla 6 gole katkı sağladı. Fransız futbolcu bu maçlarda 16 kilit pas atarak da Fenerbahçe'nin hücum gücüne katkı sağladı.





Uyarıları dikkate aldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da Saint-Maximin'i sergilediği performans nedeniyle tebrik etti ve bundan sonraki maçlarda da kendisinden aynı performansı beklediğini söyledi. 27 yaşındaki Fransız oyuncu da her geçen gün sarı-lacivertli takıma daha fazla alıştığını belirterek, her maç daha iyi performans sergileyeceğini söyledi.





Mourinho, daha önceki haftalarda topla fazla oynaması ve pas opsiyonlarını kullanmaması nedeniyle Saint-Maximin'i uyarmıştı. Fransız oyuncunun, bu uyarılar karşısında ego yapmadığı ve dikkate aldığı da ifade edildi.



