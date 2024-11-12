Volkan Demirel ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

Süper Lig takımlarından Bodrum FK, teknik direktör Volkan Demirel'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçeli futbolcuyu ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'da ara transfer dönemine kısa bir süre kala çalışmalar başladı.
Takımın başına getirilen Volkan Demirel, eksik olan bölgelere takviye yapılması yönünde raporunu yönetime sundu.
Yeşil-beyazlı ekip, Volkan Demirel'in isteği üzerine Fenerbahçeli futbolcuyu kiralık olarak katmak istiyor.
Bodrum FK, Jose Mourinho'nun kadro planlamasında yer almayan Levent Mercan'ı renklerine bağlamak için harekete geçti.
Sarı-lacivertlilerinde kiralık olarak ayrılığa sıcak baktığı ve transfer döneminde iki kulübün anlaşma sağlayacağı öğrenildi.