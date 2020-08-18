Jose Sosa Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Mame Thiam'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler Jose Sosa ile de anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sözleşme detayları belli oldu

Jose Sosa, Fenerbahçe'den 2 yıllık ücret olarak toplam da 3 milyon euro kazanacak. Arjantinli oyuncu aynı zamanda 1.5 milyon euro da imza parası alacak. Yani sarı-lacivertli takımın kasasından Jose Sosa için 2 yılda toplam 4.5 milyon euro para çıkacak.

Jose Sosa geçen sezon Trabzonspor formasıyla 42 maçta 11 gol ve 12 asistle oynamıştı.

Mame Thiam resmen Fenerbahçe'de Fenerbahçe, Kasımpaşa'dan Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam’a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz."Mame Thiam bu sezon çıktığı 28 maçta 12 gol ve 5 asistle oynamıştı.Fenerbahçe'nin Mame Thiam transferinde tartışma çıkartan maliyet iddiasıFenerbahçe'ye hoş geldin Mame Thiam! ✍️🔗 https://t.co/MZ2lG2h0zH pic.twitter.com/LriAKiweaM— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 18, 2020