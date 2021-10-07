Jose Sosa'ya veda

Sosa bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 5 maça çıkabildi.

Geçen sezon Trabzonspor’dan transfer edilen ancak sahadaki performansından daha çok özel hayatı ve yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Fenerbahçe’nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa ile devre arasında yolların ayrılacağı öğrenildi. Yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek 36 yaşındaki orta saha oyuncusuyla devre arasında masaya oturup yolları ayırmayı planlıyor.

Fenerbahçe yönetiminin Sosa ile yolları ayırarak yabancı kontenjanında yer açmayı ve sol kanat beke bir transfer yapmayı planladığı belirtildi. Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes, altyapısında yetişen Sosa’yı kadrosuna katmak istiyor. Tecrübeli futbolcunun da ülkesine dönerek Estudiantes’te kariyerini noktalamak istiyor.

Estudiantes Başkanı Martin Gorostegui de daha önce yaptığı açıklamada “Jose Sosa transferinin gerçekleşmesini çok isterim” demişti.

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Novak da Prag yolcusu

Çekya ekibi Sparta Prag da Fenerbahçe’de genellikle yedek soyunan Novak’ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertli kulüple 1 yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki sol bek için Sparta Prag’ın devre arasında Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı belirtildi. Sarı-lacivertliler, Novak icin gelecek tekliflere sıcak bakıyor. Teknik direktör Vitor Pereira da devre arasında sol kanat bek transferi yapılması halinde Novak’ın transferine izin verecek.

Novak, bu sezon sarı-lacivertli formayla toplamda 7 maça (428 dakika) çıktı ve 1 gol kaydetti.

Sol beke Moura gündemde

Fenerbahçe teknik heyetinin raporu doğrultusunda sol kanatta yaşanan eksiklik için devre arasında sol kanat için transfer çalışmaları da yürütülüyor. Ocak ayında transfer için öncelik sol kanatta olacak. Yönetimin Pereira’nın raporu doğrultusunda Braga forması giyen 22 yaşındaki sol bek Francisco Moura’yı transfer etmek için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Portekizli sol beki satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Moura, sol bekin yanı sıra orta alanın solunda da forma giyerken, bu sezon Braga’da 5 maçta oynadı.

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