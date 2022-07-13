Joshua King: "15 yaşından beri Fenerbahçe forması giymemi söylüyorlar"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King, THY'ye ait TK1754 sefer sayılı Oslo-İstanbul uçağıyla dün İstanbul'a geldi. 30 yaşındaki forvet oyuncusunu havalimanında Fenerbahçe Kulübü yetkilileri karşıladı.

"Önümüzdeki süreci sabırsızlıkla bekliyorum"

Taraftarların ve havalimanı çalışanlarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Joshua King, İstanbul'daki ilk açıklamalarını yaptı. İstanbul'da olduğu için duyduğu mutluluğu dile getiren King, "Açıkçası buraya gelmek güzel. Yarın bir konuşma gerçekleştireceğiz. Umarım bazı şeyleri sonuca kavuştururuz. En son resmi olarak futbol oynamamın üzerinden haftalar ve aylar geçti. Milli takım maçları vardı, o sürecin ardından çalışmalarımı sürdürdüm. Önümüzdeki süreci sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"15 yaşından beri Fenerbahçe forması giymemi söylüyorlar"

En iyi iki arkadaşının Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten 30 yaşındaki forvet, "En iyi iki arkadaşım sekiz yaşından beri çok çılgın birer Fenerbahçe taraftarı. 15 yaşından beri Fenerbahçe forması giymemi söylüyorlar. Nasıl söylenir bilemiyorum ama iyi yönden bakarsak biraz çılgınca geliyor. Umarım yarın her şey güzel olur" şeklinde konuştu.

SPOR Joshua King Fenerbahçe'de