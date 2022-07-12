Spor Joshua King Fenerbahçede
TRANSFER

Joshua King Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Watford ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki hücum oyuncusu Joshua King ile prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Joshua King Fenerbahçede
Joshua King

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Joshua King ile prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı. Fenerbahçe, King'in bu gece ilerleyen saatlerde İstanbul'da olacağını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "30 yaşındaki futbolcunun bu gece ilerleyen saatlerde İstanbul'da olacağı bildirilerek, "Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacaktır" cümlelerine yer verildi.

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