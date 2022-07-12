Joshua King Fenerbahçe'de

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Joshua King ile prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı. Fenerbahçe, King'in bu gece ilerleyen saatlerde İstanbul'da olacağını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "30 yaşındaki futbolcunun bu gece ilerleyen saatlerde İstanbul'da olacağı bildirilerek, "Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacaktır" cümlelerine yer verildi.