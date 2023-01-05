Spor Joshua King "Derbi maç için sabırsızlanıyoruz"
FUTBOL FUTBOL

Joshua King: "Derbi maç için sabırsızlanıyoruz"

Fenerbahçe, hafta sonunda Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisi öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekibin Norveçli golcüsü Joshua King basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sabırsızlandıklarını vurgulayan King, "Gol atamayı çok isterim fakat asıl amacımız kazanmak" dedi. Joshua King'in açıklamalarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Joshua King Galatasaray maçı öncesi iddialı konuştu: Derbide kimin daha iyi olduğunu göreceğiz
Joshua King, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin Norveçli futbolcusu Joshua King, takım olarak Galatasaray derbisi için sabırsızlandıklarını söyledi.

Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü Galatasaray ile oynayacakları derbinin hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli takımda Joshua King antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Galatasaray maçına hazır ol"

Antalyaspor ile oynadıkları son maçta güzel bir galibiyet aldıklarını aktaran King, "Trabzonspor maçında kaybettikten sonra iki lig maçından galibiyetle ayrıldık. Üç gün içinde bulunduğumuz durumdan çıkmak önemliydi. Şimdi derbi maçı oynayacağız. En yakın arkadaşım buraya gelmeden önce bahsetmişti; 'Galatasaray maçına hazır ol' demişti. Gelir gelmez fikstüre bakmıştım. Bu maç için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımız deplasmanda da iç sahada da hep arkamızda oldu. Pazar günü de son düdüğe kadar arkamızda olacaklar. Ben ve takım arkadaşlarım bu maç için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gol atmak özel olur"

Türk arkadaşlarının kendisine Galatasaray'a gol atmanın özel olduğundan bahsettiğini kaydeden Norveçli futbolcu, "Bunu buraya gelmeden önce duymuştum. Arkadaşlarım, Galatasaray karşısında gol atarsam taraftarların beni daha çok seveceğini söylemişti. Şu anda bunu düşünmüyorum. Her maç takımıma yardım etmek istiyorum. Galatasaray karşılaşması sadece bir maç, sadece üç puan. Büyük resimde bizim amacımız lig şampiyonu olmak. Her maç takıma yardım etmeye çalışıyorum. Günün sonunda amacımız ligi kazanmak. Hızım ve yeteneklerimle takıma bu anlamda yardım etmeye çalışıyorum. Galatasaray'a gol atmak tabii ki özel olur ama öncelikli amacımız maçı kazanmak" diye konuştu.

"Dünya Kupası arası mucize gibi oldu"

King sezon başında yaşadığı sakatlığın kendisini mental olarak zorladığını, bir takıma yeni katılan her oyuncu için sakatlanarak sahalardan uzak kalmanın zor olduğunu dile getirerek "Buraya geldiğimde sezon öncesi hazırlık kampı geçirmemiştim. Sezon başında birkaç gol atmıştım ama sonrasında 10 hafta sahalardan uzak kaldım. Bu süreç mental anlamda benim için zordu. Ailemi de buraya getirmiştim. Milli arada gerçekten iyi çalıştım. Dünya Kupası arası benim için mucize gibi oldu. Lige verilen arada çok çalıştım. 4 haftalık süreçte takım olarak çok çalıştık. Öz güven ve fiziksel güç kazanmama yardımcı oldu. Bir forvet, oynadığı zaman gol atmak, asist yapmak ister ama Ronaldo ve Messi'nin bile gol atamadığı oluyor. En önemlisi elinizden gelenin en iyisini yapmak. Mental olarak da çok iyi hazırlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Asker selamı sevincini yaparım"

Gol attığında yaptığı asker selamıyla ilgili konuşan King, "Aslında bu sevinç, o an içimden gelen bir şeydi. Daha önce yapmamıştım. Taraftarlarımızın gösterdiği ilgiyi daha önce bir yerde görmemiştim. Bunu bir şekilde onlara geri ödemek istedim. O an kendiliğinden çıktı. Her şeyini, bütün gücünü ortaya koyan bir asker gibi hissettim. Galatasaray'a karşı gol atarsam, muhtemelen asker selamı sevincini yaparım. Henüz planlamadım" şeklinde konuştu.

Derbi öncesi kendini iyi hissettiğini belirten tecrübeli oyuncu, "İyi bir takımız. İyi oyunculardan oluşan bir takımımız var. Teknik direktörün verdiği doğru taktiklere antrenmanda çok çalışmayı eklediğinizde, bu durum kendinden gelişiyor. Her antrenmanda çok detaylı ve iyi çalıştık. Yazın hazırlık döneminde de takım çok iyi çalıştı. Bu dediğimiz şartlar olduğunda takım halinde iyi performans sergilemek kolaylaşıyor. İç sahada taraftarların size ne kadar değer verdiğini gördükten sonra kalpten oynamamak imkansız" yorumunu yaptı.

"Kimin daha iyi olduğunu göreceğiz"

King, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, lig maçını sarı-lacivertlilerden bir gün sonra oynadıkları için dinlenme açısından dezavantajlı olduklarına dair yaptığı açıklamayla ilgili gelen soru üzerine ise "Bunun avantaj olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir takım 2-3 gün fazladan dinlenirse avantaj olabiliyor. Onların da dinlenmek için yeterli süreleri var. Biz deplasmanda oynadık. Seyahat ettik. Bizim için stresliydi. İzin günümüz de olmadı. Çalışmaya devam ettik. Hem onların hem bizlerin yeterli dinlenme süresi olduğuna inanıyorum. Onlar da hazır, biz de hazırız. O gün geldiğinde kimin daha iyi olduğunu göreceğiz" cevabını verdi.

"Hakemin nötr olmasını umuyorum"

Hakemin tarafsız bir yönetim sergilemesini umduğunu belirten King, son haftalarda tartışılan hakem kararlarıyla ilgili, "Ben futbolcuyum. En iyi yaptığım şeyi, sahada yapmam gerekenleri yapmaya odaklanıyorum. Daha önce Premier Lig'de oynadım. Daha önce orada da bazı takımlar, bazı kararlardan memnun olmayabiliyordu. Bu tarz şeyler her ligde olabiliyor. Hakemler de insan, onlar da hata yapabilirler. Taraftarlar için önem arz eden bir derbi. Hakemin olabildiği kadar nötr olmasını umuyorum. Geçmişte benim de hakem kararlarından memnun olmadığım zamanlar olmuştur ama bu normal. Bunu böyle kabul etmeliyiz. Derbi sırasında saha içinde çok fazla tartışma ve sertlik olabilir. Hakemin sabırlı olup, oyunun akmasını sağlaması gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Ronaldolu Al Nassr sahaya çıkıyor
SPOR
Ronaldolu Al Nassr sahaya çıkıyor

Trabzonspor-Giresunspor maçının VAR hakemi belli oldu
SPOR
Trabzonspor-Giresunspor maçının VAR hakemi belli oldu

Özgüç Türkalp veda etti: Benim hatam
SPOR
Özgüç Türkalp veda etti: Benim hatam

Dünyanın beklediği maç ertelendi

Dünyanın beklediği
maç ertelendi

​Al Nassr-Al Tai karşılaşması bugün oynanmayacak.
Benim hatam

'Benim hatam'

​Hakemliği bitirilen Özgüç Türkalp veda etti.
Gözyaşları içinde sahayı terk etti

Gözyaşları içinde
sahayı terk etti

​İtalya Serie A'da ırkçılık skandalı.
VAR Hakemi<br>merak ediliyordu

VAR Hakemi
merak ediliyordu

​Trabzonspor-Giresunspor maçında Tokat ve Ulusoy görev yapacak.
Yabancı <br>kontenjanına takıldı

Yabancı
kontenjanına takıldı

​Ronaldo'yla ilgili bilinmeyen bir detay ortaya çıktı.
Derbiye<br>deplasman yasağı

Derbiye
deplasman yasağı

Fenerbahçe-Galatasaray maçıyla ilgili karar açıklandı.
Diğer maçların <br>kayıtları paylaşılacak mı?

Diğer maçların
kayıtları paylaşılacak mı?

​TFF Başkanı merak edilen soruya cevap verdi.
'Kırgın değilim'

'Kırgın değilim'

​Kenan Karaman'dan Beşiktaş açıklaması.
Fenerbahçe <br>formasıyla çok farklı

Fenerbahçe
formasıyla çok farklı

Michy Batshuayi Jorge Jesus ile farklı bir kimliğe büründü.
Şenol Güneş <br>listeye ekledi

Şenol Güneş
listeye ekledi

​Eski Fenerbahçeli Beşiktaş yolunda.
Avcı'dan <br>zorunlu rotasyon

Avcı'dan
zorunlu rotasyon

Trabzonspor bugün sahasında kritik bir maça çıkacak.
Aslan liderliği bırakmıyor

Aslan liderliği bırakmıyor

Galatasaray, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti ve liderliğini devam ettirdi.
Okan Buruk'tan derbi mesajı

Okan Buruk'tan derbi mesajı

​'Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.