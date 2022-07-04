Jovan Manev Adana Demirspor’da

Yeni sezon hazırlıklarının yanında transfer çalışmalarına da devam Adana Demirspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz sezonu, İtalyan çalıştırıcı Montella yönetiminde son haftalara kadar Avrupa iddiasını sürdürerek giren Adana ekibi, önümüzdeki sezon Süper Lig'de iyi bir kadroyla mücadele edip ligi üst sıralarda bitirmek istiyor. Bu doğrultuda Yusuf Sarı, Badou Ndiaye gibi isimleri kadrosuna katan mavi-lacivertliler, son olarak Makedon stoper Manev'i transfer etti.

Adana Demirspor yaptığı açıklamada, Jovan Manevi kadrosuna kattığını duyurdu. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki Kuzey Makedonyalı stoper Manev, satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandı.

Jovan Manev, Geçtiğimiz sezon Makedon Futbol Ligi'nde 30 maça çıktı.

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