|
Spor

Juanfran depremzedeler için özel maç organize ediyor

İki sezon önce futbolu bırakan İspanyol sağ bek Juanfran, depremzedelere yardım amaçlı turnuva düzenliyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:02 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arda Turan ve Juanfran yıllarca Atletico Madrid'de birlikte forma giydi.

Arda Turan ve Juanfran yıllarca Atletico Madrid'de birlikte forma giydi.

Depremzedelere yardım amaçlı birçok futbol adamı, etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Kimisi direkt para bağışlarken, kimisi formalarını özel hatırlarını açık arttırma ile satışa çıkartıyor.


Juanfran'dan özel turnuva


10 yıl boyunca Atletico Madrid forması giyen ve Arda Turan ile iyi arkadaş olan Juanfran Torres, bir turnuva düzenleyeceğini ve gelirinin Türkiye'deki depremzedelere gideceğini açıkladı.


Eski İspanyol futbolcu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Finetwork Crevillient Cup'ı duyurmaktan çok mutlu ve gururluyum. Bize katıldığı ve benim için bu çok özel turnuvaya bir isim verdiği için Finetwork'e binlerce teşekkürler. Ayrıca Crevillent Belediyesi'ne çalışmaları ve iş birlikleri için bir yıl daha teşekkür ederiz. Aynı şekilde Finetwork'ün sponsorluk katkısının dernek aracılığıyla doğrudan Türkiye'deki depremzedelere gideceğini duyurmak istedim" ifadelerini kullandı.


Ardından yaptığı paylaşımda da "Yaptığım bağış, Türk halkına duyduğum sevgi için yapabileceğim en az şeydi. Tüm desteğim ve tüm teşvikim depremden etkilenenler ve özellikle siz kardeşlerim için" dedi.




#Juanfran Torres
#Arda Turan
#Turnuva
38 dakika önce
default-profile-img
Juanfran depremzedeler için özel maç organize ediyor
Bakan Ersoy: Sağlam raporu almış kişiler bir hafta içinde evlerine oturabilir
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde yapılacak
Pakistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor
UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu başlıyor
ATO'dan deprem bölgesi için 'prefabrik yaşam köyü'
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.