Depremzedelere yardım amaçlı birçok futbol adamı, etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Kimisi direkt para bağışlarken, kimisi formalarını özel hatırlarını açık arttırma ile satışa çıkartıyor.





Juanfran'dan özel turnuva





10 yıl boyunca Atletico Madrid forması giyen ve Arda Turan ile iyi arkadaş olan Juanfran Torres, bir turnuva düzenleyeceğini ve gelirinin Türkiye'deki depremzedelere gideceğini açıkladı.





Eski İspanyol futbolcu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Finetwork Crevillient Cup'ı duyurmaktan çok mutlu ve gururluyum. Bize katıldığı ve benim için bu çok özel turnuvaya bir isim verdiği için Finetwork'e binlerce teşekkürler. Ayrıca Crevillent Belediyesi'ne çalışmaları ve iş birlikleri için bir yıl daha teşekkür ederiz. Aynı şekilde Finetwork'ün sponsorluk katkısının dernek aracılığıyla doğrudan Türkiye'deki depremzedelere gideceğini duyurmak istedim" ifadelerini kullandı.





Ardından yaptığı paylaşımda da "Yaptığım bağış, Türk halkına duyduğum sevgi için yapabileceğim en az şeydi. Tüm desteğim ve tüm teşvikim depremden etkilenenler ve özellikle siz kardeşlerim için" dedi.











