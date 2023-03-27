|
Reklam
Reklam
Spor

Julio Cesar: "Brezilya ve Jorge Jesus arasında arabuluculuk yapmadım"

Brezilya Milli Takımı’nın eski kaleci Julio Cesar, Brezilya Futbol Federasyonu ve Jorge Jesus arasında arabuluculuk yaptığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Haber Merkezi
14:03 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Julio Cesar ve Jorge Jesus

Julio Cesar ve Jorge Jesus

Brezilya Milli Takımı’nın eski kalecisi Julio Cesar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile Brezilya Futbol Federasyonu arasında arabuluculuk yaptığına dair çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.


Cesar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya Futbol Federasyonu ve Jorge Jesus arasında arabuluculuk yaptığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.


Cesar'ın açıklaması şu şekilde:

“Uluslararası basında, Teknik Direktör Jorge Jesus’un işe alınmasında arabuluculuk yapmak için Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) temsilcisi olarak Lizbon’a geleceğimi yazdılar. Gerçeğe karşılık gelmeyen bir bilgi olmasının yanı sıra benim yıllardır Lizbon’da yaşadığımı hatırlatmak isterim. Öncelikle şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum ki ilk başta CBF’den hiç kimse bu konuda benden herhangi bir yardım veya arabuluculuk talebinde bulunmadı. Tekrar söylüyorum, ben oranın temsilcisi değilim. Profesyonel kariyerini Brezilya Milli Takımı’nda yapmış, harika dostları olan bir sporcuyum sadece. Eğer bir noktada ve bir gün CBF Başkanı Ednaldo Rodrigues’in herhangi bir durumda yardımıma ihtiyacı olursa, yardım edeceğim, çünkü Brezilya futbolu benim tutkum. Bu gerçek henüz gerçekleşmedi. Jorge Jesus ile ilgili olarak, o değer verdiğim, bir arkadaşım, Benfica’da koçumdu ve harika bir ilişkim olan bir insan” ifadelerini kullandı.



#Jorge Jesus
#Brezilya
#Julio Cesar
9 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.