Spor Junior Fernandes Süper Lige geri döndü
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Junior Fernandes Süper Lig'e geri döndü

Başakşehir, geçen sezon Alanyaspor'dan Al Ittihad Kalba'ya transfer olan Junior Fernandes'i kadrosuna kattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fernandes yeni takımının formasıyla poz verdi.
Fernandes yeni takımının formasıyla poz verdi.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Alanyaspor'un eski futbolcusu Junior Fernandes’i transfer etti.

Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Ittihad Kalba’yla olan sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde bulunan başarılı futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

  • 32 yaşındaki Junior Fernandes, Alanyaspor formasıyla toplamda çıktığı 108 maçta 37 gol atarken, 22 de asist yapma başarısı göstermişti.

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