Junior Fernandes Süper Lig'e geri döndü

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Alanyaspor'un eski futbolcusu Junior Fernandes’i transfer etti.
Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Ittihad Kalba’yla olan sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde bulunan başarılı futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
- 32 yaşındaki Junior Fernandes, Alanyaspor formasıyla toplamda çıktığı 108 maçta 37 gol atarken, 22 de asist yapma başarısı göstermişti.
✊🏻 ✍🏻 🤝🏻 ➡️ 🦉 pic.twitter.com/rKGqEJnw0m
✊🏻 ✍🏻 🤝🏻 ➡️ 🦉 pic.twitter.com/rKGqEJnw0m— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 23, 2021