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Juventus-Nantes maçından bir kare
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Juventus sahasında Nantes'ı ağırladı. İtalya'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
13. dakikada Juventus Dusan Vlahovic ile öne geçti. Fransız temsilcisi Nantes ise 60. dakikada Ludovic Blas'ın attığı golle skoru eşitledi. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turunda rövanş maçları, 23 Şubat'ta yapılacak.
Juventus-Nantes maçı öncesinde, Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.