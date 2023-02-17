UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Barcelona ile Manchester United 2-2 berabere kaldı. Barcelona-Manchester United maçı öncesinde, Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Barcelona-Manchester United maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.