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Spor

ÖZET | Juventus-Nantes: 1-1

UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Juventus ile Nantes 1-1 berabere kaldı. Juventus-Nantes maçı öncesinde, Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Juventus-Nantes maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
09:43 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Juventus-Nantes maçından bir kare

Juventus-Nantes maçından bir kare

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Juventus sahasında Nantes'ı ağırladı. İtalya'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.


13. dakikada Juventus Dusan Vlahovic ile öne geçti. Fransız temsilcisi Nantes ise 60. dakikada Ludovic Blas'ın attığı golle skoru eşitledi. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.


Son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turunda rövanş maçları, 23 Şubat'ta yapılacak.


Juventus-Nantes maçında saygı duruşu

Juventus-Nantes maçı öncesinde, Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.


Juventus-Nantes maç özeti




#Juventus
#Nantes
#Avrupa Ligi
8 dakika önce
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ÖZET | Juventus-Nantes: 1-1
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