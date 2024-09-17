|
Spor

Juventus - PSV maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta lig aşaması

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ilk maçında Juventus evinde PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Juventus ile PSV, kulüp tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Hollanda takımlarıyla oynadığı 11 Şampiyonlar Ligi maçının sadece ikisini kaybeden Juventus Şampiyonlar Ligi’ne 3 puanla başlamak istiyor. Juventus - PSV maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Juventus - PSV Eindhoven canlı izleme linki.

17:27 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ilk maçında Juventus evinde PSV Eindhoven ile karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ilk maçında Juventus evinde PSV Eindhoven ile karşılaşacak.
Juventus,
ilk haftasında evinde PSV’yi konuk ediyor. Milli futbolcu Kenan Yıldız’ın ilk 11’de çıkacağı maç bu akşam saat 19.45’te başlayacak. Peki, Juventus - PSV maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Juventus - PSV canlı izleme ve canlı skor ekranı haberimizde.

JUVENTUS - PSV MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Juventus - PSV maçı bu akşam saat 19.45’te başlayacak. Karşılaşma
tabii spor
ekranlarından naklen yayınlanacak.

JUVENTUS - PSV EİNDHOVEN CANLI İZLE

Juventus - PSV Eindhoven maçını canlı izlemek için

JUVENTUS - PSV CANLI SKOR

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU



#Juventus
#PSV Eindhoven
#UEFA Şampiyonlar Ligi
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İl olacak ilçeler hangileri? O ilçe yaşıyorsanız yeni iller listesinde varsınız demektir! İşte il olmaya en yakın ilçe isimleri...