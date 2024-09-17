UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ilk maçında Juventus evinde PSV Eindhoven ile karşılaşacak.
Juventus,
ilk haftasında evinde PSV’yi konuk ediyor. Milli futbolcu Kenan Yıldız’ın ilk 11’de çıkacağı maç bu akşam saat 19.45’te başlayacak. Peki, Juventus - PSV maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Juventus - PSV canlı izleme ve canlı skor ekranı haberimizde.
JUVENTUS - PSV MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
JUVENTUS - PSV MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Juventus - PSV maçı bu akşam saat 19.45’te başlayacak. Karşılaşma
tabii spor
ekranlarından naklen yayınlanacak.
JUVENTUS - PSV EİNDHOVEN CANLI İZLE
JUVENTUS - PSV EİNDHOVEN CANLI İZLE
JUVENTUS - PSV CANLI SKOR
JUVENTUS - PSV CANLI SKOR
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
#Juventus
#PSV Eindhoven
#UEFA Şampiyonlar Ligi
1 saat önce