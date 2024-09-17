UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Real Madrid evinde Stuttgart’ı konuk edecek. Santiago Bernabeu’da oynanacak karşılaşmayı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek. Bugüne kadar Avrupa kupalarında 15 farklı Alman takımına rakip olan Real Madrid, Stuttgart ile ilk kez karşılaşacak. Milli futbolcumuz Arda Güler’in bu maçta ilk 11’de yer alması bekleniyor. Peki, Real Madrid - Stuttgart maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Real Madrid - Stuttgart maçı canlı izleme linki ve canlı skor ekranı…