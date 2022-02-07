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Juventus yeni transferleriyle kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında Juventus, Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona'yı 2-0 yendi. Siyah-beyazlılara 3 puanı getiren golleri yeni transferler Vlahovic ve Zakaria attı.

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Haber Merkezi AA
Juventus yeni transferleriyle kazandı
Vlahovic ve Zakaria'nın gol sevinci

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan mücadelede, zirveye yaklaşmaya çalışan Juventus ile orta sıralardaki Hellas Verona karşılaştı.

Verona'yı 2-0 yenen Juventus'a galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada Dusan Vlahovic ve 61. dakikada Denis Zakaria attı. Her iki oyuncunun da ocak ayı transfer döneminde Juventus'a katılan isimler olması dikkati çekti.

Bu galibiyetle Juventus puanını 45'e çıkarttı ve 4. sırada yer aldı. Siyah-beyazlı ekibin yenilmezlik serisi de 10 maça çıktı.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona ise haftayı puansız kapattı ve 33 puanla 9. sırada kaldı.

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