Juventus yeni transferleriyle kazandı

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan mücadelede, zirveye yaklaşmaya çalışan Juventus ile orta sıralardaki Hellas Verona karşılaştı.
Verona'yı 2-0 yenen Juventus'a galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada Dusan Vlahovic ve 61. dakikada Denis Zakaria attı. Her iki oyuncunun da ocak ayı transfer döneminde Juventus'a katılan isimler olması dikkati çekti.
Bu galibiyetle Juventus puanını 45'e çıkarttı ve 4. sırada yer aldı. Siyah-beyazlı ekibin yenilmezlik serisi de 10 maça çıktı.
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona ise haftayı puansız kapattı ve 33 puanla 9. sırada kaldı.
#SerieA'nın 24. haftasında Juventus, kendi sahasında Hellas Verona'yı 2-0 mağlup etti. Maçta galibiyeti getiren golleri Vlahovic ve Zakaria kaydetti. @iddaa #JuventusVerona pic.twitter.com/A3GCaKHMLs
#SerieA'nın 24. haftasında Juventus, kendi sahasında Hellas Verona'yı 2-0 mağlup etti. Maçta galibiyeti getiren golleri Vlahovic ve Zakaria kaydetti. @iddaa #JuventusVerona pic.twitter.com/A3GCaKHMLs— S Sport (@ssporttr) February 6, 2022