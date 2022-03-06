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Kadıköy'de tarihi derbi: Fenerbahçe moral Trabzonspor tarih peşinde

Süper Lig’de son 3 maçında sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe ile rekorlara imza atarak şampiyonluk yarışını açık ara önde götüren Trabzonspor bugün Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde sahadan galip ayrılarak moral bulmak isterken, bordo-mavililer ise 24 yıldır Kadıköy’de mağlup edemediği rakibini yenerek galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadıköyde tarihi derbi: Fenerbahçe moral Trabzonspor tarih peşinde
Ligin ilk yarısında oynanan mücadele Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona ermişti.

Süper Lig’de haftanın maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Trabzonspor’u da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe, bordo-mavili rakibi karşısında galip gelmesi durumunda bu sezon ilk kez ligde üst üste 4 maç kazanmış olacak. Sezonun ilk 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, aynı seriyi 6, 7 ve 8. haftalarda bir kez daha tekrarlamıştı. Uzun bir aranın ardından üst üste 3 maç kazanmayı tekrar başaran Fenerbahçe, Trabzonspor’u yenerek bu sezon bir ilki de başarmayı amaçlıyor.

Süper Lig’de rekorlara imza atarak şampiyonluk yarışını açık ara önde götüren Trabzonspor ise 24 maçtır İstanbul’da yenemediği ezeli rakibi karşısında galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Ligde 66 puanla en yakın rakibi Konyaspor’un 14 puan önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan Trabzonspor, Fenerbahçe derbisini kazanarak puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor. Son 5 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Fenerbahçe derbisini kazanması halinde galibiyet serisini 6 maça çıkaracak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'da 4 eksik

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Novak, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Valencia, bordo-mavililere karşı forma giyemeyecek. Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Mesut Özil ise uzun bir aranın ardından kadroda yer alacak. Ligde son olarak 10 Ocak’ta Altay ile oynanan müsabakada forma giyen Mesut, 5 lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Avrupa maçını kaçırmıştı.

Trabzonspor’da Vitor Hugo, Dorukhan Toköz, İsmail Köybaşı ve Salih Davraz maç kafilesine alınmadı. Sakatlığı bulunan isimlerden Marek Hamsik ise sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek olsa da destek olmak amacıyla takımla İstanbul’a gitti.

  • FENERBAHÇE-TRABZONSPOR
  • STAT: Ülker
  • HAKEM: Zorbay Küçük
  • SAAT: 19.00
  • YAYIN: beIN Sports
  • FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Szalai, Crespo, Zajc, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Serdar Dursun
  • TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal
  • TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Denswill, Ahmet Can, Puchacz, Berat, Siopis, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius
  • TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

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