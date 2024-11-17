Kadınlar derbisinde Beşiktaş Fenerbahçe'yi mağlup etti

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf konuk Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı ekip, 17. dakikada Shameeka Fishley ve 28. dakikada Donjeta Halilaj'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da skoru değiştirebilecek pozisyonlara girmesine rağmen sonuç alamadı ve mücadele Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.