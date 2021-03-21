Kaleci Bono'dan tarihe geçen gol

La Liga'nın 28. haftasında Sevilla, deplasmanda Valladolid'e konuk oldu.
Ev sahibi ekip, mücadelenin 44. dakikasında Fabian Orellana'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Konuk takım bu gole 90+4. dakikada kalecisi Yassine Bounou (Bono) ile karşılık verdi.
Maçın uzatma bölümünde ileriye çıkan Faslı eldiven, ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde önüne düşen topu filelerle buluşturdu ve takımına 1 puanı getiren isim oldu.
📸Sevilla, 90+4'te kalecisi Bono'nun attığı golle Valladolid deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. pic.twitter.com/LzCWZJ9VPH
📸Sevilla, 90+4'te kalecisi Bono'nun attığı golle Valladolid deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. pic.twitter.com/LzCWZJ9VPH— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 21, 2021
Bir ilki gerçekleştirdi
Bono'nun golüyle, La Liga tarihinde ilk kez aynı sezonda iki ayrı kaleci birden gol atma başarısı göstermiş oldu. Bu sezon daha önce de Eibar kalecisi Dmitrovic, Atletico Madrid’e penaltıdan gol kaydetmişti.
Valladolid-Sevilla maç özeti ve Bono'nun attığı gol:
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Bono's 94th minute goal earned @SevillaFC_ENG a point away to Real Valladolid!
🟣 https://t.co/br6EYT0CcZ 🔴 https://t.co/MIzJe8IpZm pic.twitter.com/AJDDNWhr3Y
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