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Kaleci Bono'dan tarihe geçen gol

Sevilla, kalecisi Bono'nun uzatmalarda attığı golle Valladolid deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. 29 yaşındaki eldiven bu golüyle La Liga'da bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Faslı file bekçisi attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.
Faslı file bekçisi attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

La Liga'nın 28. haftasında Sevilla, deplasmanda Valladolid'e konuk oldu.

Ev sahibi ekip, mücadelenin 44. dakikasında Fabian Orellana'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Konuk takım bu gole 90+4. dakikada kalecisi Yassine Bounou (Bono) ile karşılık verdi.

Maçın uzatma bölümünde ileriye çıkan Faslı eldiven, ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde önüne düşen topu filelerle buluşturdu ve takımına 1 puanı getiren isim oldu.

Bir ilki gerçekleştirdi

Bono'nun golüyle, La Liga tarihinde ilk kez aynı sezonda iki ayrı kaleci birden gol atma başarısı göstermiş oldu. Bu sezon daha önce de Eibar kalecisi Dmitrovic, Atletico Madrid’e penaltıdan gol kaydetmişti.

Valladolid-Sevilla maç özeti ve Bono'nun attığı gol:


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