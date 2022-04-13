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Kalecinin büyük hatası takımına trajedi yaşattı

Arjantin Premier Ligi takımlarından Huracan ile Barracas Central arasında oynanan karşılaşmada inanılmaz bir olay yaşandı. Huracan son dakikada attığı gole sevinirken, VAR incelemesi sonrasında gol kararı iptal edildi ve Barracas serbest vuruştan topu ağlara gönderdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kalecinin büyük hatası takımına trajedi yaşattı
Kaleci Diaz oyunu başlatırken büyük bir hata yaptı.

Arjantin Premier Ligi'nin 9. haftasında Huracan sahasında Barracas Central'i konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi son dakikada bulduğu inanılmaz bir gole 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın 90. dakikasında Huracan kalecisi Diaz, oyunu hızlı bir şekilde başlattı. Atağın devamında Huracan golü buldu ve 2-1 öne geçti.

  • Bir anda her şey değişti
  • Fakat VAR incelemesinin ardından kaleci Diaz'ın oyunu başlatırken, ceza sahası dışında topa elle dokunduğu fark edildi ve serbest vuruş kararı çıktı. 90+9. dakikada yaşanan bu olayda topun başına geçen Facundo Mater, serbest vuruştan doğu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Bu golle birlikte mücadeleyi de Barracas Central kazanmış oldu.
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