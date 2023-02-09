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Spor

Kane'den depremzedelere destek

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından ark arkaya destek mesajları ve yardımlar gelmeye devam ediyor. Bu desteklere en son olarak dünyaca ünlü futbolcu Harry Kane de eklendi.

22:38 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Harry Kane

Harry Kane

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından ark arkaya destek mesajları ve yardımlar gelmeye devam ediyor. Bu desteklere en son olarak dünyaca ünlü futbolcu Harry Kane de eklendi. Milli futbolcumuz Merih Demiral, eski takım arkadaşı Kulusevski ile kontak kurduğunu ve Harry Kane'in formasını bağış için satışa sunacağını açıkladı.

Birçok yıldız destek oldu

Merih Demiral daha önce başlattığı kampanyaya ile Ronaldo, Dybala Bonucci, Morata ve Griezmann'ın da depremzedelere destek vereceğini açıklamıştı.




#Harry Kane
#Merih Demiral
#Deprem
2 saat önce
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Kane'den depremzedelere destek
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