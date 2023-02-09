Kane'den depremzedelere destek

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından ark arkaya destek mesajları ve yardımlar gelmeye devam ediyor. Bu desteklere en son olarak dünyaca ünlü futbolcu Harry Kane de eklendi. Milli futbolcumuz Merih Demiral, eski takım arkadaşı Kulusevski ile kontak kurduğunu ve Harry Kane'in formasını bağış için satışa sunacağını açıkladı.