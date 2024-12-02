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Kaos içindeki Kartal Hatayspor önünde

Kaos içindeki Kartal Hatayspor önünde

10:532/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaşlı futbolcuların Maccabi Tel Aviv maçındaki üzüntüsü
Beşiktaşlı futbolcuların Maccabi Tel Aviv maçındaki üzüntüsü

Başkan Hasan Aratın istifasının ardından teknik direktör Van Bronckhorst'la yollan ayıran ve çalkantılı günler geçiren Beşiktaş, bugün Hatayspor'a konuk olacak. Ligdeki son 4 maçında sadece 1 puan alabilen siyah-beyazlılar kazanarak çıkış yakalamak istiyor.

Hafta içinde başkan Hasan Arat'ın görevi bırakmasıyla sonlanan görevden alma ve istifa zinciriyle sarsılan, önceki gün ise teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, bugün ligde Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bugün saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 2'den canlı yayımlanacak.


Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta hanesine sadece 1 puan yazdırabilen, perşembe günü de Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenilen siyah-beyazlılar kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor.


Son haftalarda sergilediği kötü performans nedeniyle şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, Hatayspor'u mağlup ederek gelecek haftaya oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.





Topraktepe takımın başında

Teknik direktör Van Bronckhorst'un gönderilmesinin idmanlarda takımın başında yer alan teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin bugün de takımın başında olması bekleniyor.


Beşiktaş, Topraktepe yönetiminde geçen sezon tüm kulvarlarda 12 kez sahada yer almıştı. Siyah-beyazlı ekip, bu dönemde Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

Serdar Topraktepe'nin Türkiye Kupası'yla pozu

Üç isim yok

Siyah-beyazlılarda Muçi, Paulista ve Uduokhai sakatlıkları nedeniyle takımındaki yerlerini alamayacak.


Derbi öncesi 4 isim sınırda

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.


Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile, Mert Günok ve Jonas Svensson, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.







#Beşiktaş
#Hatayspor
#Süper Lig

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